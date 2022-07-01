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Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі ДСНС.

"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв", - йдеться в повідомленні.

Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, 10 загиблих, - Братчук

Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС 01

Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС 02

Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС 03

Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС 04

Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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01.07.2022 07:18
+17
ПУТІН - ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ!
РОСІЯ - ДЕРЖАВА-ТЕРОРИСТ!
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01.07.2022 07:36
+16
****** мстять за Зміїний....
"Акт доброї волі від паРаші..."
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01.07.2022 06:54
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****** мстять за Зміїний....
"Акт доброї волі від паРаші..."
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01.07.2022 06:54 Відповісти
І хто ж з цього будинку, цікаво, допомагав звільняти Зміїний?
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01.07.2022 06:57 Відповісти
Б'ють по центрах прийняття рішень.

А так як в Україні приймає рішення народ то б'ють по ньому.

Тобто це звичайний тероризм.
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01.07.2022 07:41 Відповісти
Олег видно не розуміє що таке москаль.
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01.07.2022 13:10 Відповісти
Не то вони просять бога , щоби той зтер iх з лиця землi. Навiть упорота руськовата цего заре бажае.
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01.07.2022 06:57 Відповісти
Твари показывают нам, какими дураками были мы и наши президенты - Коавчук и Кучма.
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01.07.2022 06:58 Відповісти
А фінальним апофігеєм "мудрості" наріду , було обрання блаZня, під гигикання - "а то, чьто, путин нападет?"
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01.07.2022 07:57 Відповісти
На юг дела хреновые. По 10 ракет по Одессе и Николаеву, и вопрос только времени когда орки уничтожат очередной ТРЦ
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01.07.2022 06:56 Відповісти
суесловие - большой грех человеческий, от ответа не уйдешь
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01.07.2022 06:59 Відповісти
Пропідари щоб у вас пір'я в горлі поросло.
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01.07.2022 06:58 Відповісти
Вы вважаете , що на арзамсас-полянi ще не росте перо поперек горлянки.
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01.07.2022 07:03 Відповісти
там жили переселенцы , я знаю где это..............................
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01.07.2022 07:02 Відповісти
где??
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01.07.2022 07:38 Відповісти
За "логікою" рашистів, рішення про заільнення Зміїного, приймалося у цій дев'ятиповерхівці... скоти!
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01.07.2022 07:02 Відповісти
Ні, за словами говорящого коня і бункерного щура в цьому будинку зберігалися закордонні артсистеми (гаубиці, HIMARS,...)

Цікаво, що вони тепер брехатимуть? Хоча...забув. Це постановочні фото Укрів, а в будинку законсервовані тіла загиблих.
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01.07.2022 09:20 Відповісти
ещё непробиваемая версия о прятавшихся нациках, этот вариант можно приплетать к чему угодно
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01.07.2022 18:14 Відповісти
покажите этикадры прилетов по всем новостям.
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01.07.2022 07:04 Відповісти
Ці обстріли з території раші або з моря триватимуть, поки не буде знищено останній російський завод з виробництва ракет!
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01.07.2022 07:10 Відповісти
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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01.07.2022 07:18 Відповісти
Треба в день по тисячі, а краще по десять тисяч дронів камікадзе запускати по їх заводах, логістичних хабах, військоматах, казармах, трц де росія розміщує бк та іншому.

І це не так щоб дорого враховуючи ціну самих дешевих одноразових грузових дронів, якими можна буде відправляти по пару сотень кг бавовни.

Лише так можна зупинити обстріли.
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01.07.2022 07:46 Відповісти
Згоден. Коли маєте намір відвантажити ЗСУ ці десятки тисяч дронів?
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01.07.2022 07:54 Відповісти
Горіти у Пеклі УСІМ кацапам до одного! Царство Небесне невинно загиблим...
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01.07.2022 07:26 Відповісти
каким надо біть віебком летчик не видит куда стреляет..
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01.07.2022 07:32 Відповісти
ПУТІН - ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ!
РОСІЯ - ДЕРЖАВА-ТЕРОРИСТ!
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01.07.2022 07:36 Відповісти
розповсюдження русскога міру, на Одещину.

Пробачте мені, загиблі. постраждалі та їх родичі, за це чорний сарказм.
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01.07.2022 08:39 Відповісти
А шо ви вибачаєтеся?! Там досі вата на ваті! Ну от, руССкій мір прийшов у їх хату!
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01.07.2022 08:56 Відповісти
Извиняюсь ,но это,практически, тоже самое,что пишут кацапы:"17 хохлов пожалели,а 2500 детей на Донбассе не жалели - считайте это издержками производства"
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01.07.2022 09:02 Відповісти
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01.07.2022 09:31 Відповісти
гайда вже по Белгороду скіль можна це терпіти
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01.07.2022 09:42 Відповісти
І що? Служба брелків України вже знайшла мерзенну гниду, яка наводить?
Чи ніщєбродів на кордоні відловлювать , або слухати орків з їх самками, то воно надійніше?
Там у Сергіївці кубло л у г а н д о н і в було, яких крутило від української мови. Але вони там осіли і купа житла у найм була саме від них. Захапали жирні шматки дит.таборів і санаторіїв, наробили апартаменти в наєм і рубили бабло по європейських цінах. Шукайте, бо це буде нескінченно.
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01.07.2022 11:31 Відповісти
Не пора ли Кучму с Пустовойтенко спросить, как ракеты передавали
Комерсант 23 февраля 2000 год. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года, а уже 2 ноября соответствующие постановления своих правительств подписали премьеры Владимир Путин и Валерий Пустовойтенко. Через три дня первые Ту-160 и Ту-95МС прибыли в Энгельс и вошли в боевой состав 37-й воздушной армии стратегического назначения.

С тех пор в Поволжье были перебазированы все 11 самолетов. А неделю назад с Украины был отправлен первый российский эшелон с 360 крылатыми ракетами и аэродромное оборудование. Второй, и последний, эшелон будет отправлен в Россию в конце февраля.
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01.07.2022 11:52 Відповісти
Москалі заявляють що вони знищили РЛС, а не житловий дім.
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01.07.2022 13:13 Відповісти
 
 