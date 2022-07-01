Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі ДСНС.
"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв", - йдеться в повідомленні.
Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.
Топ коментарі
+19 Бандерівець
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+17 Lado Goran
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+16 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар01.07.2022 06:54
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"Акт доброї волі від паРаші..."
А так як в Україні приймає рішення народ то б'ють по ньому.
Тобто це звичайний тероризм.
Цікаво, що вони тепер брехатимуть? Хоча...забув. Це постановочні фото Укрів, а в будинку законсервовані тіла загиблих.
І це не так щоб дорого враховуючи ціну самих дешевих одноразових грузових дронів, якими можна буде відправляти по пару сотень кг бавовни.
Лише так можна зупинити обстріли.
РОСІЯ - ДЕРЖАВА-ТЕРОРИСТ!
Пробачте мені, загиблі. постраждалі та їх родичі, за це чорний сарказм.
Чи ніщєбродів на кордоні відловлювать , або слухати орків з їх самками, то воно надійніше?
Там у Сергіївці кубло л у г а н д о н і в було, яких крутило від української мови. Але вони там осіли і купа житла у найм була саме від них. Захапали жирні шматки дит.таборів і санаторіїв, наробили апартаменти в наєм і рубили бабло по європейських цінах. Шукайте, бо це буде нескінченно.
Комерсант 23 февраля 2000 год. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года, а уже 2 ноября соответствующие постановления своих правительств подписали премьеры Владимир Путин и Валерий Пустовойтенко. Через три дня первые Ту-160 и Ту-95МС прибыли в Энгельс и вошли в боевой состав 37-й воздушной армии стратегического назначения.
С тех пор в Поволжье были перебазированы все 11 самолетов. А неделю назад с Украины был отправлен первый российский эшелон с 360 крылатыми ракетами и аэродромное оборудование. Второй, и последний, эшелон будет отправлен в Россию в конце февраля.