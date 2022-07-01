УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13784 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 420 17
армія РФ (13505) війна (56581) Лисичанськ (274) Луганщина (4420) обстріл (21149) Гайдай_ЛОГА (905)

Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, в місті знищують будинок за будинком.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом.

"Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м", - зазначив Гайдай.

Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 01
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 02
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 03
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 04
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 05
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 06
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 07
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 08
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 09
Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай 10

Від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка.

В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Крім того росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка - Лисичанськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка - Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили ворога відійти.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Щось Лисичаск із сильно укріплиного і вигідного рубежу оборони дуже швидко став частково захопленим.
показати весь коментар
01.07.2022 08:48
+6
У нас столько армии нет, сколько всякие чуйковы и хрущевы угробили в сталинграде.
показати весь коментар
01.07.2022 08:45
+4
Дуже важко боронитися проти вогняного валу. Коли тебе буквально розстрілюють дистанційно і безкарно.
показати весь коментар
01.07.2022 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять следим за руками
показати весь коментар
01.07.2022 08:22 Відповісти
а що таке? окупант має лише частковий успіх, а наші війська відступили на невиносимо вигідніші умови оборони?
та ми вже давно стежимо як нам вішають шпагетті на ухі, і багато вже все зрозуміли!
показати весь коментар
01.07.2022 08:38 Відповісти
"Надо непрерьівно контратаковать, иначе они сомнут нас в два счета." (с) / ген. Чуйков, Сталінград, 1942р. /
показати весь коментар
01.07.2022 08:37 Відповісти
У нас столько армии нет, сколько всякие чуйковы и хрущевы угробили в сталинграде.
показати весь коментар
01.07.2022 08:45 Відповісти
О ні козломордий, спокійно ти з України не підеш - відправлять тебе на ***** в маленькій коробочці (якщо повезе).
показати весь коментар
01.07.2022 09:03 Відповісти
Щось Лисичаск із сильно укріплиного і вигідного рубежу оборони дуже швидко став частково захопленим.
показати весь коментар
01.07.2022 08:48 Відповісти
Я переконався, що нині більше зради в полі, ніж в штабах. Хоча: ще більше її в ОПі, через що військові частини, які беруть участь в боях, виявились непідготовленими не лише через відсутність належного озброєння, а й психологічно необхідністю обороняти від ворога кожен клаптик України.
показати весь коментар
01.07.2022 08:53 Відповісти
Дуже важко боронитися проти вогняного валу. Коли тебе буквально розстрілюють дистанційно і безкарно.
показати весь коментар
01.07.2022 10:08 Відповісти
Уже й частину нпз захопили, надіюсь там все мінується. Ситуація там загрозлива, ворог атакує не з вдалого для нас напрямку, от так сюрприз.
показати весь коментар
01.07.2022 09:05 Відповісти
А зробіть їм там і Азовсталь і Азот. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
01.07.2022 10:23 Відповісти
Лисичанск в глубоком мешке, судя по карте. А фланги орков очень далеко продвинулись.Если у Генштаба нет супер пупер плана то у нашей армии могут быть очень крупные неприятности в этом мешке-котле.
показати весь коментар
01.07.2022 11:02 Відповісти
Есть план расхерячить Химарсами каналы поставок и сами фланги орков и потом их медленноудушить.
показати весь коментар
01.07.2022 11:47 Відповісти
 
 