Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, в місті знищують будинок за будинком.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом.

"Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м", - зазначив Гайдай.





















Від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка.

В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Крім того росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка - Лисичанськ.

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Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка - Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили ворога відійти.