Громадянина РФ, якого 2 роки розшукував Інтерпол через фінансові оборудки в Литві, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Громадянина РФ, якого розшукували у Литві за злочини, пов'язані з фінансовими оборудками, затримали в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ,

Контррозвідники встановили, що громадянин РФ переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки.

Зазначається, що росіянина розшукував 2 роки Інтерпол.

"Його оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ.



Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.

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