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затримання (4146) іноземець (311) Київ (13850) контррозвідка (458) СБУ (10050)

Громадянина РФ, якого 2 роки розшукував Інтерпол через фінансові оборудки в Литві, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Громадянина РФ, якого розшукували у Литві за злочини, пов'язані з фінансовими оборудками, затримали в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ,

Контррозвідники встановили, що громадянин РФ переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки.

Зазначається, що росіянина розшукував 2 роки Інтерпол.

"Його оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Громадянина РФ, якого 2 роки розшукував Інтерпол через фінансові оборудки в Литві, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
А чому кацап стоїть без наручників ?
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01.07.2022 09:42
+9
ну а де ще тільки Києві
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01.07.2022 09:42
+7
путин, шойгу и кадыров тоже на территории Украины будут от гааги скрываться?
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01.07.2022 09:46
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А чому кацап стоїть без наручників ?
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01.07.2022 09:42 Відповісти
Моє перше питання.
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01.07.2022 09:51 Відповісти
Чекають поки побіжить
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01.07.2022 10:57 Відповісти
ну а де ще тільки Києві
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01.07.2022 09:42 Відповісти
А почему не написали, что нет данных, как он пересёк границу? Впрочем, все знают, наши границы прозрачны для контрабандистов, жуликов и всех аферистов…
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01.07.2022 09:45 Відповісти
С сегодняшнего дня для всех жуликов, аферистов и контрабандистов визовый режим
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01.07.2022 10:48 Відповісти
Все, что нужно знать про наши правоохранительные органы, за все годы независимости и последние 8 лет в частности...
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01.07.2022 09:45 Відповісти
Ну для таких как ты это и есть все что нужно знать за последние 8 лет Я живу в Украине и знаю, что то что было до 2014 года и после не в пользу до 2014
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01.07.2022 10:52 Відповісти
У тебя избирательное зрение, "все годы независимости" не увидел? Можешь насладиться условными сроками предателям и колаборантам прямо сейчас, ничего не изменилось.
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01.07.2022 12:27 Відповісти
путин, шойгу и кадыров тоже на территории Украины будут от гааги скрываться?
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01.07.2022 09:46 Відповісти
В бункері боневтіка членограєвого
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01.07.2022 10:19 Відповісти
вже більше не будуть шастать з сьогодня для кацапов візовий режим
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01.07.2022 09:48 Відповісти
Єрмак , Агрохімія , чи Подоляк випишуть візи своїм братам по цеху
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01.07.2022 09:51 Відповісти
Нєвзоров???!!!

Цікаво скільки ще непотрібу з росії ОПЗЄ збирається за бабло влаштувати в Україні.
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01.07.2022 09:54 Відповісти
Proslom mesiace postavki amerikanskogo zyzenogo gaza v Evvropu obognali kacapski gaz Glavnim *********** gaza stali stati
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01.07.2022 10:04 Відповісти
А это разве в задачах СБУ уголовников ловить ? Я думал клиенты СЬУ это диверсанты, шпионы, предатели. Ашипся, аднако
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01.07.2022 10:24 Відповісти
а чому кац"ап не наколінах !👎
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01.07.2022 10:24 Відповісти
Не можна...Женевська Конвенція...
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01.07.2022 10:39 Відповісти
Пятий місяць війни, а москалюга гуляє по Києву. Так не буває, є сусіди, дільничий, десь гроші бере, телефонує, щось купляє. Видно гроші кришевателям перестав платити
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01.07.2022 11:02 Відповісти
насмешил про москаляку по Киеву. Посмотри вокруг себя полно москаляк с украинским гражданством.
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01.07.2022 12:01 Відповісти
 
 