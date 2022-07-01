Громадянина РФ, якого 2 роки розшукував Інтерпол через фінансові оборудки в Литві, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Громадянина РФ, якого розшукували у Литві за злочини, пов'язані з фінансовими оборудками, затримали в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ,
Контррозвідники встановили, що громадянин РФ переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки.
Зазначається, що росіянина розшукував 2 роки Інтерпол.
"Його оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ.
Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.
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