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Вилучено товар виробництва РФ на понад 9,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві слідчі Нацполіції вилучили товар виробництва РФ на понад 9,5 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладення на нього арешту та подальшу передачу для потреб відновлення населених пунктів, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, слідчі управління розслідування корупційних злочинів слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ вживають заходи з метою виявленню активів, які розміщені на території України і належать державі агресору, а також з метою запобігання їх виведенню та переоформленню права власності на них.

Відтак слідчі ГСУ НПУ здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території складських приміщень м. Києва зберігається продукція підприємства, яке зареєстроване на території Російської Федерації.

Слідчі Головного слідчого управління за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за участю працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ провели обшук у вказаних складських приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

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Вилучено товар виробництва РФ на понад 9,5 млн грн, - Нацполіція 01
Вилучено товар виробництва РФ на понад 9,5 млн грн, - Нацполіція 02

Також повідомляється, що у ході обшуку вилучено понад 46 тис. м.кв. товару зі скла виробництва Російської Федерації на понад 9,5 мільйонів гривень. Також вилучено дві вантажівки з напівпричепами, які належать підприємству, зареєстрованому в республіці Білорусь.

Наразі вирішується питання про накладення арешту та передачу вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Попередньо планується, що вилучене скло буде використане для відновлення населених пунктів, які постраждали від нападу російської армії, зокрема йдеться про Ірпінь та Бучу.

Досудове розслідування триває.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
А чому в українських интернет-магазинах досі пропонується товари рос. виробництва?
Наприклад, холодильники.
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01.07.2022 10:02
+6
ЗЕленая шобла не так давно трындела на все лады про "полное эмбарго с москалями".... Полное эмбарго подразумевает и запрет импорта и запрет экспорта. Так вот интересный факт, из закона про так называемое "полное эмбарго с рашкой" следует, что эмбарго касается только импорта из РФ, а экспорт в РФ почему-то не упомянут вообще и не запрещен!!! То есть продавать свою продукцию стране оккупанту и получать за это кровавые рубли можно!!! В очередной раз ЗЕленые коллаборанты обманули украинский народ, попиарились на громком названии закона про "полное эмбарго", а кто-то из украинских олигархов похоже и дальше барыжит в рашку свою продукцию, в том числе и видосики, чтобы москальские свино-собаки не скучали!!!
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01.07.2022 10:08
+5
З москалів та ********** взяткі гладкі - хотіли заробити. А от українські гниди повинні через сраку зрозуміти, що вони заплатили "партньорам" за пуск ракети по їхньому гамняному складіку. Слідаки ! шийте держзраду, пособнічество і укривательство, хоч одна стаття в суді пролізе.
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01.07.2022 10:15
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01.07.2022 10:02 Відповісти
товар завезли в январе. что правильно??? проверь накладные! в начале марта банки делали проводку в рублях, таможни растамаживали их товары!!! тогда давай асфальт отковыривать из "великага будивництваЗЮ" который на 100% из битума засРашки и беларусииии.
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01.07.2022 11:46 Відповісти
А чому в українських интернет-магазинах досі пропонується товари рос. виробництва?
Наприклад, холодильники.
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01.07.2022 10:02 Відповісти
Нєпорядок каньєшно. "Багаті" кацапи не можуть придбати ці товари в себе на мордорі так вони "Бідним" українцям продають...
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01.07.2022 10:11 Відповісти
Это остатки, их закупили когда сватов последних продавали))
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01.07.2022 10:23 Відповісти
Это правильные кого надо холодильники
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01.07.2022 13:25 Відповісти
ЗЕленая шобла не так давно трындела на все лады про "полное эмбарго с москалями".... Полное эмбарго подразумевает и запрет импорта и запрет экспорта. Так вот интересный факт, из закона про так называемое "полное эмбарго с рашкой" следует, что эмбарго касается только импорта из РФ, а экспорт в РФ почему-то не упомянут вообще и не запрещен!!! То есть продавать свою продукцию стране оккупанту и получать за это кровавые рубли можно!!! В очередной раз ЗЕленые коллаборанты обманули украинский народ, попиарились на громком названии закона про "полное эмбарго", а кто-то из украинских олигархов похоже и дальше барыжит в рашку свою продукцию, в том числе и видосики, чтобы москальские свино-собаки не скучали!!!
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01.07.2022 10:08 Відповісти
то что шобла зеленая - бесспорно, но я думаю - это завоз стекла до 24,02, слили ментам из-за конкурентной борьбы, а ментам - попиарится.

после 24,02 и до сейчас, я думаю товарооборот =0
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01.07.2022 10:22 Відповісти
Если до до 24,02, то почему прятали груз и машини - ждали хозяев? Стекло и машини дефицит, за час можно всьо толкнуть за нал.
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01.07.2022 10:26 Відповісти
вот не поверишь, я сколько в Киеве гулял по улицам - ну не видел на дорогах и придомовых территориях складов кирпича,оборудования, продуктов. Прячут где-то?

после 24 вряд ли кто-либо рискнул бы ввозить.

толкнуть за нал - уровень гопника

теперь читаем внимательно, ты же как бы адвокат?

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території складських приміщень м. Києва зберігається продукція підприємства, яке зареєстроване на території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/p3351394

итого: допустим у меня дома в гараже стоит транспорт, произведенный автоВазом(прости господи), куплен 23,02.

Его что, изымать нужно? В статье хоть слово сказано кому принадлежит товар?

Кста, ты ж как бы адвокат, ты лучше меня знаешь, попадает ли перекуп у бульбашей(до 24) под статью?

.............................................................................................

поэтому это похоже на срубывание ментами денег несмотря на з/п 50к +
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02.07.2022 19:36 Відповісти
и нахера продавать машину - средство производства, я же не знал что менты заказ конкурентов отрабатывают.

Допустим товар этот отгружен с отстрочкой платежа кацапам. тут уже интереснее. ходили платежи непосредственно в кацапстан или....

Но пресслужба и слидчий родили "финнансирование тероризма")))

наиболее вероятно - финансирование своих карманов.
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02.07.2022 19:39 Відповісти
З москалів та ********** взяткі гладкі - хотіли заробити. А от українські гниди повинні через сраку зрозуміти, що вони заплатили "партньорам" за пуск ракети по їхньому гамняному складіку. Слідаки ! шийте держзраду, пособнічество і укривательство, хоч одна стаття в суді пролізе.
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01.07.2022 10:15 Відповісти
это ты про тех гнид, крторые битум покупали и сватов продавали?
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02.07.2022 19:43 Відповісти
что за бред? А газ мы не транспортируем случайно, не финансируем тем самым агрессора?
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01.07.2022 10:20 Відповісти
газ ми транспортуємо бо має обов'язки перед західними партнерами
Але все йде до того, що його за якийся час, перестануть купувати у Європі, і ми перестанемо транспортувати .....
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01.07.2022 10:31 Відповісти
Газ, на скільки відомо, вже кілька місяців як не транспортуємо
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01.07.2022 10:32 Відповісти
Та в будь-який магазин зайдіть! Миргородська, моршинська, трускавецька, боржомі, я вже не кажу про всякі єсєнтуки. І, головне, що бидло купує цею Кому війна, а більшості "какая разніца"
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01.07.2022 10:31 Відповісти
Якось дивно. Вода в Миргороді, власник кацап, тому її не купувати? Маячня. Експропріація прав власності владою, швидко і спокійно. Наше! Пийте люди на здоров'ячко!
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01.07.2022 10:42 Відповісти
Для цього спочатку треба конфіскувати, але наша влада дуже сильно куплена цими уродами, тому робити цього вона не буде. Почанаючи від главнюка.
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01.07.2022 12:41 Відповісти
У всьому світі альфа з власниками під санкціями, а у нас? Працює аж бігом, а цим баблом кацапські війська постачає.
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01.07.2022 10:35 Відповісти
Купували вчора фільтр для води. Російських Аквафорів, Бризів дофіга усюди, і в АТБ, і в Комфі, і в Фокстроті. Наш український Наша вода з горем пополам знайшовся в Фокстроті останній з полки з покоцаною коробкою. Ось така вона заборона на російські товари
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01.07.2022 10:54 Відповісти
На фото ящики с полированным стеклом. Скорее всего это стекло из России и производит его завод в Горьковской обл, который принадлежит бельгийской компании Главербель, которая входит в японский концерн Асахи Гласс. Так что стекло произведено в России, но производитель иностранный. На рынке Украины есть еще полированное стекло (или флоат-стекло, идет на стеклопакеты) производства гомельского и лисичанского заводов и гораздо меньше и дороже стекло Pinkilgton. Лисичанский завод не работает, так что если запретить импорт такого стекла, то будем иметь огромный дефицит.
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01.07.2022 11:27 Відповісти
Скло імпортували в Україну відповідно до чинного українського законодавства.

Імпортер - представництво міжнародного концерну Asahi Group Company (один з найбільших виробників скла у світі).

Серед іншого виробляють також автомобільне скло.

І що тепер всі власники автомобілів в яких встановлено скло з маркуванням agc мають терміново передати це скло в поліцію?

Якби власником конфіскованого скла була російська компанія, було б логічно. Наразі це - правова нісенітниця.
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02.07.2022 11:33 Відповісти
 
 