Вилучено товар виробництва РФ на понад 9,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

У Києві слідчі Нацполіції вилучили товар виробництва РФ на понад 9,5 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладення на нього арешту та подальшу передачу для потреб відновлення населених пунктів, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, слідчі управління розслідування корупційних злочинів слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ вживають заходи з метою виявленню активів, які розміщені на території України і належать державі агресору, а також з метою запобігання їх виведенню та переоформленню права власності на них.

Відтак слідчі ГСУ НПУ здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території складських приміщень м. Києва зберігається продукція підприємства, яке зареєстроване на території Російської Федерації.

Слідчі Головного слідчого управління за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та за участю працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ провели обшук у вказаних складських приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни РФ БЕБ України ініціювало арешт активів росіян на суму 31 млрд грн





Також повідомляється, що у ході обшуку вилучено понад 46 тис. м.кв. товару зі скла виробництва Російської Федерації на понад 9,5 мільйонів гривень. Також вилучено дві вантажівки з напівпричепами, які належать підприємству, зареєстрованому в республіці Білорусь.

Наразі вирішується питання про накладення арешту та передачу вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Попередньо планується, що вилучене скло буде використане для відновлення населених пунктів, які постраждали від нападу російської армії, зокрема йдеться про Ірпінь та Бучу.

Досудове розслідування триває.