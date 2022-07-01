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Нову братську могилу з понад сотнею тіл виявили у Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому росіянами Маріуполі виявили чергову братську могилу. Водночас ексгумацію у місті фактично зупинено.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська, 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах", - наголосив він.

Водночас, зазначив Андрющенко, ексгумація фактично зупинена.

"Окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні, - додав радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Нову братську могилу з понад сотнею тіл виявили у Маріуполі, - Андрющенко 01
Нову братську могилу з понад сотнею тіл виявили у Маріуполі, - Андрющенко 02

Автор: Богдан Гуньковський
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01.07.2022 10:34 Відповісти
День визволення Маріуполя від проросійських терористів - пам'ятна дата, що відзначається щорічно 13 червня. Цього дня 2014 року українська армія визволила Маріуполь на Донеччині від російських та проросійських бойовиків
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01.07.2022 10:36 Відповісти
При Пороху звільнили, при ЗЕлупі здали, схоже знову коли Порох стане президентом доведеться йому звільняти Маріуполь
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01.07.2022 10:40 Відповісти
￼￼ Окупанти демонтують і вивозять головний фонтан Маріуполя. Добігався пи..дюк.
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01.07.2022 11:06 Відповісти
звільняють люди а не президенти. Президенти або допомогають людям, або ні.
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03.07.2022 00:01 Відповісти
Это был самый лучший день тогда. Слава богу эта зараза тогда в город проникла незначительно, а тех кто к нам ехал расстреляли целый грузовик далеко за подходами к городу. Слава Азову защитникам моего города. Именно благодаря им я мог все восемь лет спать спокойно.
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01.07.2022 11:17 Відповісти
Жах!!
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01.07.2022 10:40 Відповісти
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01.07.2022 17:41 Відповісти
 
 