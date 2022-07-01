Нову братську могилу з понад сотнею тіл виявили у Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

В окупованому росіянами Маріуполі виявили чергову братську могилу. Водночас ексгумацію у місті фактично зупинено.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська, 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах", - наголосив він.

Водночас, зазначив Андрющенко, ексгумація фактично зупинена.

"Окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні, - додав радник мера.

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