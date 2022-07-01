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Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше "прильотів" в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, росіяни вдарили ракетами Х-22, ЗРК "С-300", артилерією, реактивними системами " Град" і "Ураган". Поліцейські вилучили докази злочинів РФ.

"Ворог поцілив у міста Авдіївка, Бахмут, Селидове, Слов’янськ, Сіверськ, Українськ, смт Гостре та Нью-Йорк, села Георгіївка, Маяки, Карлівка, Тоненьке. Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині, найбільше "прильотів" - в Авдіївці", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 44 цивільних об’єкти – 28 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, школа, коксохімічний завод, збагачувальна фабрика, гуртожиток, будинок культури, кафе, гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 09
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 10
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 11
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 12
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 13
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 14
Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше прильотів в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 15

Автор: Ірина Дашківська
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Пора сделать международную комиссию ПО РЕПАРАЦИЯМ для Украины и ежедневно собирать и обсчитывать ущерб от обстрелов и войны от раши и беларуси
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01.07.2022 10:46 Відповісти
Нужен системный подход :
отдельно фиксация ежедневно погибших
отдельно фиксация разрушения домов
отдельно фиксация уничтожение авто
отдельно фиксация разрушения производств
отдельно фиксация админзданий, школ , стадионов и т д
отдельно фиксация разрушения транспортной инфраструктуры.

для этого комиссия должна быть разделена на сектора .

сумма ущерба будет ежедневно увеличиваться. И пострадавшим украинцам надо открыть счета в европейских банках , куда перечислять финансы от изъятых у раши и Беларуси средств.
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01.07.2022 10:53 Відповісти
Ещё ни цента не изъято у рашки и Беларуси. Только заморожено
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01.07.2022 11:04 Відповісти
В Амурской области 29 июня 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В результате происшествия движение по Транссибирской магистрали пришлось временно остановить. О своей причастности к произошедшему заявила группа антивоенных активистов «Останови вагоны».

Активисты утверждают, что их становится все больше, а их главная цель - остановить войну:

«Российскому подполью понадобилось много времени, чтобы раскачаться, это правда. Но мы должны, мы просто обязаны остановить войну, развязанную путинской шайкой. Потому что слова «мы против войны», не подкрепленные действиями, не значат ничего»
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01.07.2022 10:52 Відповісти
*****, читаешь сводки и вспоминаешь:"на белый террор мы ответим красным..." Хоть в чем-то можно следовать советам маразматика ленина, если применительно к сегодняшнему дню
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01.07.2022 11:02 Відповісти
 
 