УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11230 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 137 10
війна (56620) обстріл (21162) Одеська область (2493) Баканов Іван (295)

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області – наразі на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі Служби безпеки.

Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Ракетний удар окупанти завдали вночі літаками стратегічної авіації "Ту-22" – ворог вдарив трьома ракетами Х-22 по дев'ятиповерховому житловому будинку та двом базам відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

Вже підтверджено загибель щонайменше 19 людей. Серед них – дві дитини. Госпіталізовано 38 людей, з яких – шість дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває в комі. Ще 8 звернулися за медичною допомогою. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають.

"Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим самим Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета РФ – буквальне знищення України та наших громадян. Та ми докладемо максимум зусиль, аби всі причетні до цього кричущого воєнного злочину понесли найсуворіше покарання – встановимо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й конкретних осіб, які віддали наказ", - заявив Баканов.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих і разом з усією країною молиться за одужання поранених.

Також дивіться: Унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 18 осіб, поранено 31, - ОК "Південь". ВIДЕО (оновлено)

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов 01

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов 02

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов 03

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов 04

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов 05

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов 06

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раша - страна варваров, моральных уродов, мародёров, насильников, садистов и рабов !!!
показати весь коментар
01.07.2022 11:58 Відповісти
Баканов буде розслідувати... анекдот.
показати весь коментар
01.07.2022 12:04 Відповісти
Смело вернулся на территорию Украины и сразу же начал смело расследовать.
Наумов, ближайший кореш Быканова, надеюсь, ничего не выдал в Сербии, где его поймали? Ой, был задержан на задании "провези-ка чемодан бабла"
показати весь коментар
01.07.2022 12:10 Відповісти
Тобто СБУ вже виявила і нейтралізувала всю ворожу агентуру, зокрема у вищих ешелонах влади, виявила і притягла до відповідальності колаборантів, залишилась рутина - документувати еа пару з поліцією збитки?
показати весь коментар
01.07.2022 12:53 Відповісти
Системы наведения их ракет можно отключить всего лишь написав официальное письмо в США на отключение системы GPS. В США ждут его от нас уже 2 недели. С 26 мин. https://youtu.be/EPd7FOB-HV4
показати весь коментар
01.07.2022 13:01 Відповісти
а кто это сделал?
при зе Бакланове СБУ стало "унылым говном", особенно на фоне "волкодавов" 2014-19гг..(((
показати весь коментар
01.07.2022 13:06 Відповісти
А почему за Харьков молчите. Одесса, Николаев и Киев - это города, а Харьков нет? Почему не пишите, что каждый день обстрелы? Почему не говорите, что все ракеты, выпущенные по городу - прилетают. ПВО вообще нет? Каждый день в Харькове прилеты по жилым кварталам с жертвами, но эта тема - табу?
показати весь коментар
01.07.2022 13:08 Відповісти
"" СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів в Одеській області - наразі на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі Служби безпеки.

Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов, передає""

Ванька, всім відомо,що ти ВАНЬКА!!! До жопи твое розслідування! Щота зробиш якщо взнеєш хто це зробив? Всіх путлірівців треба знищувати і ні якого полону,даже для обміну. З обміном я погарячкував-емоції.
показати весь коментар
01.07.2022 13:10 Відповісти
Баканов - героїчний дезертир!!!
показати весь коментар
01.07.2022 16:22 Відповісти
 
 