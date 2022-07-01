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Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії
Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО
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Топ коментарі
+49 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар01.07.2022 14:22
+29 MausMike
показати весь коментар01.07.2022 14:31
+29 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар01.07.2022 15:29
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Стимул (лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби) - у Стародавньому Римі загострена ліска або палиця, якими підганяли рогату худобу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стимул
Ввиду шторма и нелётной погоды, невзирая на неясные хлопки по состоянию здоровья совершили жест доброй воли, выполнив все поставленные задания. Потерь нет.
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
Відсторонення від телемарафону ведучих, які підтримували кремлівську пропаганду