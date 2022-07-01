"Фонд Добра та Любові" продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську. ФОТОрепортаж

МБФ "Фонд Добра та Любові" протягом червня евакуював понад 500 людей з Лисичанська, який залишається однією із найгарячіших точок фронту. Населенню, яке залишається в місті, було передано понад 80 тонн продуктових наборів, медикаментів та засобів гігієни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фонду.

Як зазначається, гуманітарна допомога стала можливою завдяки партнерам Фонду організації "Base UA".

Серед евакуйованого населення - пенсіонери та люди з інвалідністю, для яких виїзд з регіону є найбільш складним. Також для людей, які знаходяться в прифронтових містах, волонтери Фонду провели навчання з надання першої медичної допомоги.

Загалом з початку війни МБФ "Фонд Добра та Любові" було евакуйовано з "гарячих точок" понад 1800 людей.

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ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks

ФОТО: Tyler Hicks