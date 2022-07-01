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"Фонд Добра та Любові" продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

МБФ "Фонд Добра та Любові" протягом червня евакуював понад 500 людей з Лисичанська, який залишається однією із найгарячіших точок фронту. Населенню, яке залишається в місті, було передано понад 80 тонн продуктових наборів, медикаментів та засобів гігієни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фонду.

Як зазначається, гуманітарна допомога стала можливою завдяки партнерам Фонду організації "Base UA".

Серед евакуйованого населення - пенсіонери та люди з інвалідністю, для яких виїзд з регіону є найбільш складним. Також для людей, які знаходяться в прифронтових містах, волонтери Фонду провели навчання з надання першої медичної допомоги.

Загалом з початку війни МБФ "Фонд Добра та Любові" було евакуйовано з "гарячих точок" понад 1800 людей.

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Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 01
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 02
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 03
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 04
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 05
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 06
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 07
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 08
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 09
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 10
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 11
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 12
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 13
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 14
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 15
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 16
ФОТО: Tyler Hicks
Фонд Добра та Любові продовжує евакуацію людей та допомагає подолати гуманітарну катастрофу в Лисичанську 17
ФОТО: Tyler Hicks

Автор: Ірина Дашківська
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земной поклон этим людям, конечно, но почему от этой функции устранились власти
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01.07.2022 15:37 Відповісти
Влада цілий місяць благала виїхати.
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01.07.2022 15:52 Відповісти
Мою семью тоже эти ребята из под обстрелов вырвали. Низкий уклон Вам и огромной удачи Вам в в вашей работе. Спасибо им огромное.
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01.07.2022 15:54 Відповісти
не хочу злословити,але позавчора ми всі чули від цих істот як вони відносяться до України і наших воїнів.Хтось скаже,та,то окремі персонажі,а я скажу,що там майже поголовно всі такі.Вже прапор СССР напевно припасений,щоб зустрічати свинособак. https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1541779890147655681
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01.07.2022 16:20 Відповісти
 
 