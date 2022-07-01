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Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За останніми даними, унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 20 осіб, поранено 38.
Як інформує Цензор.НЕТ, телеграм-канал "Одеса.Офіційно" публікує серію світлин із місця трагедії.
Фото: Костянтин і Влада Ліберови
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