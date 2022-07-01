Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині. ФОТОрепортаж

За останніми даними, унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 20 осіб, поранено 38.

Як інформує Цензор.НЕТ, телеграм-канал "Одеса.Офіційно" публікує серію світлин із місця трагедії.



















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Фото: Костянтин і Влада Ліберови