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Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За останніми даними, унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 20 осіб, поранено 38.

Як інформує Цензор.НЕТ, телеграм-канал "Одеса.Офіційно" публікує серію світлин із місця трагедії.

Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 01
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 02
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 03
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 04
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 05
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 06
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 07
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 08
Місце сьогоднішньої трагедії у Білгород-Дністровському районі на Одещині 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по дев’ятиповерхівці та базі відпочинку на Одещині - помста за звільнення Зміїного, - Єнін

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
Я переконана ,що більшість з 73 % сподівались ,що зе помирить нас з кацапами....також хотіли дружби з рашею....ось маємо...кацапи - це не люди,це масове зібрання психопатів
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01.07.2022 14:47
+48
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі ублюдки...
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01.07.2022 14:35
+45
расея должна быть разрушена.
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01.07.2022 14:39
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі ублюдки...
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01.07.2022 14:35 Відповісти
Під кожним словом. Смерть мразотам !
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01.07.2022 14:38 Відповісти
Пыню надо вешать на вытянутой руке Дюка де Решелье! 💀
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01.07.2022 14:38 Відповісти
расея должна быть разрушена.
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01.07.2022 14:39 Відповісти
Я вже думала,що міра моєї ненависті досягла дна....
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01.07.2022 14:39 Відповісти
це і є той "кацапский мир", який багато мешканців Одеси захищали. З 2014 року журналісти запитували на мові у мешканців міста їхню думку про вторгнення, оскільки ці мешканці кричали та ображали журналістів та змушували розмовляти російською.
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01.07.2022 14:40 Відповісти
Я переконана ,що більшість з 73 % сподівались ,що зе помирить нас з кацапами....також хотіли дружби з рашею....ось маємо...кацапи - це не люди,це масове зібрання психопатів
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01.07.2022 14:47 Відповісти
Вони цього руського миру хотіли ?
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01.07.2022 15:35 Відповісти
Ні. Хотіли вони як в Херсоні.
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01.07.2022 15:43 Відповісти
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01.07.2022 17:16 Відповісти
40 мільйонів українців мають величезне бажання вп'ястись в горло путлєра
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01.07.2022 14:42 Відповісти
пі да ра си !
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01.07.2022 14:44 Відповісти
Тут доречно сказати підарОси
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01.07.2022 14:48 Відповісти
Кучме и Пустовойтенко не забудьте передать привет
способные летать 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС уменьшили украинский долг за российский газ на $285 млн. При этом вместе с бомбардировщиками Украина обязалась передать России также 575 крылатых ракет, которые находятся на вооружении этих самолетов, и аэродромное оборудование
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01.07.2022 14:45 Відповісти
такой вот "жест доброй моли"(с). коцабы стреляли по после инф.выпусков наших "журнализдов" и "онолитегов".
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01.07.2022 14:50 Відповісти
Нехай хоть ОДНА мерзота скаже,що руській народ нє віноват - ето всьо російськая влада.ВиненЩе й як винен!!Винні також лугандонські покидьки,які сьогодні воюють проти України,яким тупоголова українська влада ДОСІ платить ВСІ соц.виплати.Український народ вмирає та страджає, а КМУ платить гроші,вбивцям цього самого народу.
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01.07.2022 14:54 Відповісти
пенсіонери не вбивці, не меліть дурниць! Якщо і вас завтра рашка захватить і перемелить - то і ви зі своєю тупоголовою "логікою" станете вбивцею. Треба мати мізки та обирати владу яка б не дарувала території України з її людьми на блюдці з койомкою.
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01.07.2022 15:31 Відповісти
У більшості з тих пенсіонерів є діти, онуки, які теж топили за "дружбу". Якби в 2014 вони постали, то може й не було б того що є. І ніхто б не скінчив про восємьлєт. А так, мовчання - це теж підтримка. Ми знаємо, про підстаних акторів, але й було ж багато тих, хто дійсно казав, що на Майдані терористи і нацисти, що знову ж таки давало новий привід защітіть
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01.07.2022 15:40 Відповісти
ні пані, Ви на 100% не праві, бо ті пенсіонери,які є українцями давно виїхали на підконтрольну Україні територію і навіть свої копійки збирають для армії. А на даунбасє залишилися любітєлі "русского мира" і "русского духа", що смердить на весь світ, ненависники всього українського. Недавно показували виживших з розуму старух із Сєвєродонецька, які у всьому звинувачували нас, українців і впевнений, що вони скидаються грошима на підтримку ворога і вони здають наші позиції і вони підтримують фальшиві позови ворога проти України. А їх діти і внуки виховпані ними в такому же дусі. Яблуко від яблуні далеко не котиться.
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01.07.2022 18:54 Відповісти
Гасить точки врага на его территории это эскалация! Скажите это выжившим и потерявшим своих детей людям!
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01.07.2022 14:54 Відповісти
петуш обісцяна раз-на-раз бояться вийти..ракетами вони тіл ки і сильні більш нічим
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01.07.2022 14:59 Відповісти
Кацапня это не люди. Они человекообразные звери.
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01.07.2022 14:59 Відповісти
Ху@ло, оху@ єл, мерзенна істота і ублюдок 😠
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01.07.2022 15:04 Відповісти
московія не має права на існування "ні в каком відє"
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01.07.2022 15:04 Відповісти
А шо кажуть з приводу цього та інших подій панове одесити?? Може хто чув?... Це ж явно мокші хочуть знищити одеських нацистів...
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01.07.2022 15:30 Відповісти
А с чего вы взяли,что в Одессе ваты больше чем...в Мариуполе,например,или в Лисичанске,или в Харькове...просто удивляет прям злорадство какое то -чего не наблюдается к другим городам и областям...
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01.07.2022 15:49 Відповісти
Мечтаю увидеть:
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01.07.2022 15:31 Відповісти
Вважаю ,так воно й буде , ще й повiсимо кремлiвського карлика бiля мавзолею...
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01.07.2022 15:56 Відповісти
Сумщину теж гатять. Дзвонив додому- хати підстрибують. Капець...
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01.07.2022 15:44 Відповісти
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01.07.2022 16:02 Відповісти
ПУТИН ЧЕРТ ******* !!!
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01.07.2022 16:21 Відповісти
СКОЛЬКО ИМЕННО людей во всём мире должен убить сумасшедший лубянский ублюдок, чтобы на него, наконец, объявили официальную законную охоту - для ареста, суда и казни??? Будут ждать, как с гитлером, - пока счёт жертв пойдёт на десятки миллионов??? Т.е., нынешние десятки-сотни тысяч - это, типа, мелочи???
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01.07.2022 17:38 Відповісти
взрыв даже снес штукатурку и плитачки или шо там было осталося коробка бетонная ..икибастос
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01.07.2022 18:04 Відповісти
 
 