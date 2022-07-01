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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Стере. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Володимир Зеленський.

"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Ґара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський.

Зеленський зустрівся з премєр-міністром Норвегії Стере 01
Зеленський зустрівся з премєр-міністром Норвегії Стере 02
Зеленський зустрівся з премєр-міністром Норвегії Стере 03

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Гроші мабуть вже ,на відбудову найбільшого в світі трактора просив.
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01.07.2022 18:38 Відповісти
Рядом как всегда дЕрьмак, который боится чтобы Зеленский не завел себе нового фаворита)
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01.07.2022 18:39 Відповісти
на якому фото? не інтригуй. Дермак з Пеном поїхав
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01.07.2022 19:04 Відповісти
Первое фото.
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02.07.2022 01:43 Відповісти
Та позичте йому на час зустрічі з представниками інших країн цивільний одяг! Я свій не можу, бо в мене на кілька розмірів більший.
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01.07.2022 18:43 Відповісти
Вікінг приїхав до козаків, але був перехоплений каганатом.
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01.07.2022 18:58 Відповісти
приємно, що підтримка не закінчується.

До речі, в Київщини давні стсунки з Норвегією, адже Рогнєда, княжна Полоцька, що була матір'ю Ярослава Мудрого, була донькою норвежця Рогволда, що князював у Полоцьку як син Рюрріка Інгвар (Ігор) в Києві.
Потім дочка Ярослава Мудрого Єлізавета була королевою Норвегії протягом 20 років! була заміжня за норвежським королем Харольдом 3.
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01.07.2022 18:59 Відповісти
 
 