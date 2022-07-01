Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Стере. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
У Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Володимир Зеленський.
"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Ґара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський.
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До речі, в Київщини давні стсунки з Норвегією, адже Рогнєда, княжна Полоцька, що була матір'ю Ярослава Мудрого, була донькою норвежця Рогволда, що князював у Полоцьку як син Рюрріка Інгвар (Ігор) в Києві.
Потім дочка Ярослава Мудрого Єлізавета була королевою Норвегії протягом 20 років! була заміжня за норвежським королем Харольдом 3.