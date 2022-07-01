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Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський балкер "Матрос Позынич" зайшов сьогодні у Севастопольську бухту і пришвартувався біля зернового термінала для завантаження краденим українським зерном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном 01

Вранці біля причалу зернового термінала, де відбувається завантаження вивезеного з окупованих територій Півдня України зерна, не було пришвартованих суден.

Близько опівдня балкер стояв на північному заході від входу в Севастопольську бухту, чекаючи на дозвіл на захід. Офіційно російське міністерство оборони ще до 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.

Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном 02

Близько 14:00 балкер пройшов бонові ворота на вході в бухту і близько 14:30 за допомогою трьох портових буксирів пришвартувався біля зернового термінала "Авліта" в Доковій бухті.

Також дивіться: В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном. ФОТО

Продукція, що вантажиться в порту окупованого Севастополя, належить Україні – стверджують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Одне із суден, згідно із супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічено в сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Ну а що? Гарна новина - У Японському морі згоріло моzкальське корито «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Кажуть декілька днів палало.Екіпаж начебто встигли евакуювати
Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.

Ось така вона, Японія, уміє додати настрою!
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01.07.2022 21:10
+4
Судя по тому чем обычно обзывают кацапы свои предметы,то матрос позынич был алкоголиком,тунеядцем,бездельником и мародёром. Соответственно и калоше под его кликухой ничего хорошего не предстоит.
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01.07.2022 21:03
+3
це жест добрай волі.
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01.07.2022 21:51
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Судя по тому чем обычно обзывают кацапы свои предметы,то матрос позынич был алкоголиком,тунеядцем,бездельником и мародёром. Соответственно и калоше под его кликухой ничего хорошего не предстоит.
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01.07.2022 21:03 Відповісти
Ну шо, паржом папріколу?
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01.07.2022 21:08 Відповісти
Ну а що? Гарна новина - У Японському морі згоріло моzкальське корито «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Кажуть декілька днів палало.Екіпаж начебто встигли евакуювати
Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.

Ось така вона, Японія, уміє додати настрою!
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01.07.2022 21:10 Відповісти
"Ви нам іщо за Куріли атвєтітє!"
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01.07.2022 21:15 Відповісти
це жест добрай волі.
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01.07.2022 21:51 Відповісти
Кулеба чего тупим? подать в международный суд и задержать воров на из Босфора
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01.07.2022 21:48 Відповісти
Гарпун це корито зможе дістати, коли воно з бухти севастополя вилізе?
Корито велике, на локаторі добре видно, чудова мішень!
Треба мародерів покарати!
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01.07.2022 22:22 Відповісти
Шоб ти каменюкою пішов на дно !
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01.07.2022 22:39 Відповісти
Туда бы ихних колорадчиков в довесочек и побольше! Да не сезон, и ботаника не совсем та, что надо. Ну хотя бы запустить водички нужниковой с местного коллектора - да побольше (ежели еще оный работает).
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01.07.2022 22:39 Відповісти
А чайки кушают зерно ?
Или это будет праздник только для бычков ?
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02.07.2022 00:04 Відповісти
 
 