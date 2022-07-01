На Зміїному та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад $900 млн, - Forbes. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія втратила на острові Зміїний та у навколишніх водах техніки на понад 900 мільйонів доларів.
Такий висновок зробило видання Forbes Україна, яке підрахувало відомі втрати російської армії з повідомлень ЗСУ та експортних контрактів, передає Цензор.НЕТ.
Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту — ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 мільйонів доларів, у який українські військові поцілили ракетами "Нептун" 13 квітня.
Крім того, було знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько 50 мільйонів доларів.
Також однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василий Бех". За даними Forbes, воно було одним із найновіших — Астраханський судноремонтний завод спустив його на воду у 2016 році. А ще, за даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс "Тор".
Крім того, під час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".
Forbes Україна оцінило загальну вартість знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки у 915 мільйонів доларів. Видання зауважує, що до уваги взяли лише відомі й підтверджені втрати, тож перелік може бути не вичерпним.
Будь ласка, зачекайте...
Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
Напевне ціну брали по самій можливій мінімальній планці того що нагуглилось.
якщо європа дає ***** 25 в місяць
і це тільки європа.......
може собі дозволити.......
він за бабки європи ще й по європі вкуяре.
от тоді зрозуміють що краще
померзнути, втратити економічно, чи здохнути.
Значення має тільки військова техніка, яку Раша НЕ МОЖЕ відновити!!!
І це, у статусі війни, часто коштує набагато БІЛЬШЕ, чим банальна "собівартість".
Залізо можна відновити, замінити на нове, а життя людей не варто цього.