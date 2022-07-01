На Зміїному та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад $900 млн, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

Росія втратила на острові Зміїний та у навколишніх водах техніки на понад 900 мільйонів доларів.

Такий висновок зробило видання Forbes Україна, яке підрахувало відомі втрати російської армії з повідомлень ЗСУ та експортних контрактів, передає Цензор.НЕТ.

Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту — ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 мільйонів доларів, у який українські військові поцілили ракетами "Нептун" 13 квітня.

Крім того, було знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько 50 мільйонів доларів.

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Також однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василий Бех". За даними Forbes, воно було одним із найновіших — Астраханський судноремонтний завод спустив його на воду у 2016 році. А ще, за даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Крім того, під час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".

Forbes Україна оцінило загальну вартість знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки у 915 мільйонів доларів. Видання зауважує, що до уваги взяли лише відомі й підтверджені втрати, тож перелік може бути не вичерпним.