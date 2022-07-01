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На Зміїному та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад $900 млн, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія втратила на острові Зміїний та у навколишніх водах техніки на понад 900 мільйонів доларів.

Такий висновок зробило видання Forbes Україна, яке підрахувало відомі втрати російської армії з повідомлень ЗСУ та експортних контрактів, передає Цензор.НЕТ.

Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту — ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 мільйонів доларів, у який українські військові поцілили ракетами "Нептун" 13 квітня.

Крім того, було знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько 50 мільйонів доларів.

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Також однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василий Бех". За даними Forbes, воно було одним із найновіших — Астраханський судноремонтний завод спустив його на воду у 2016 році. А ще, за даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Крім того, під час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".

Forbes Україна оцінило загальну вартість знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки у 915 мільйонів доларів. Видання зауважує, що до уваги взяли лише відомі й підтверджені втрати, тож перелік може бути не вичерпним.

На Зміїному та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад $900 млн, - Forbes 01
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Топ коментарі
+39
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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01.07.2022 23:09
+27
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01.07.2022 23:07
+23
Новый тренд в аквариумах Украины

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01.07.2022 23:11
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не думаю, что специальное спасательное судно дедвейтом 1600 тонн, имеющее дополнительно на борту комплекс лебедок, оборудование для тушения пожаров на судах и береговых объектах (три лафетных ствола производительностью 500 кубов в час каждый), откачки воды и подачи электропитания на аварийное судно, грузоподъемные устройства, водолазный комплекс с барокамерой, необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» с глубиной работы до 400 метров - и со всей это хренотенью судно стоит меньше, чем говнет "Тор", который, кстати утонул вместе с буксиром, кроме раздолбанного на острове.
Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
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01.07.2022 23:06 Відповісти
Знаєте ракетний крейсер виготовити теж не 750 мільйонів доларів коштує, а десь так пару мільярдів мінімум.

Напевне ціну брали по самій можливій мінімальній планці того що нагуглилось.
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02.07.2022 22:59 Відповісти
в восьмидесятом году клейстер масква действительно в три раза дороже стоил, а вот "вася бех" нульсовый был. Так что планка гугла у авторов немного поломаная оказалась.
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02.07.2022 23:09 Відповісти
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01.07.2022 23:07 Відповісти
Экспериментальным Нептуном потопили флагман Москва, единственной Богданой освободили остров Змеиный. Эх, если б не асфальт на нашем пути...
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01.07.2022 23:09 Відповісти
обуревают меня смутные сомнения ...

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01.07.2022 23:32 Відповісти
Цей Чмут такий же експерт, як наші політологи. Він казав, що і ракти Томагавк не дуже. Але він їздить з поїздками в США. Там зараз ******* балаболів.
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02.07.2022 00:40 Відповісти
Щоб не було сумнівів, то спробуйте спочатку створити фонд та скажемо 4 місяці поспіль зібрати ярд гривень на потреби ЗСУ, а потім матимете право на сумніви.
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02.07.2022 01:41 Відповісти
о ще одне гівно про те саме скавчить
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02.07.2022 01:48 Відповісти
ще раз ****** песик яке має відношення його волонтерство до його тупих висерів які компроментували нашу збробю,і так ******, як військовий "іксперд" він обісрався ПОВНІСТЮ
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02.07.2022 01:50 Відповісти
Є інформація, що Богдан у нас більше однієї...
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01.07.2022 23:33 Відповісти
та да, Цибулько прозрачно намекнул на 6:30, что их несколько.
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01.07.2022 23:43 Відповісти
тупа *****, скільки снарядів треба, щоб зачистити квадрат 500 на 500 МЕТРІВ, **** метрів не кілометрів?
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02.07.2022 01:52 Відповісти
Новый тренд в аквариумах Украины

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01.07.2022 23:11 Відповісти
Більш цікаво знати збитки України ,від керування зеленою пліснявою!!!))
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01.07.2022 23:14 Відповісти
Це ж просто свято якесь!
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01.07.2022 23:14 Відповісти
а нахрена нам знати за якийсь ярд
якщо європа дає ***** 25 в місяць
і це тільки європа.......
може собі дозволити.......
він за бабки європи ще й по європі вкуяре.
от тоді зрозуміють що краще
померзнути, втратити економічно, чи здохнути.
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01.07.2022 23:15 Відповісти
Вони зараз своїм гавноїдам будуть парити, що це була інвестиція "в качестве доброй волі"...
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01.07.2022 23:18 Відповісти
Отримали пізди- жест доброй воли. Говоримо українсько
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01.07.2022 23:26 Відповісти
не успеваю отслеживать. Подскажите, плюс один корабль за вчера - это что было??

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01.07.2022 23:29 Відповісти
на міні вчора підірвався, здається ще й на своїй...
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01.07.2022 23:36 Відповісти
шото мелкое?
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02.07.2022 00:38 Відповісти
В Маріуполі на своїй міні підірвався десантний катер.... Яке прикре самогубство
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02.07.2022 02:42 Відповісти
Мрія кожного українця.
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01.07.2022 23:30 Відповісти
Tak normalno potrenovalis vasi arteleristi pocti na 1mlrd ubitki dlia kacapov.Nemnozko konecno zalko byl ocen xorosi poligon dlia strelb,no nicego najdut i drugoj poligon gde postreliat
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01.07.2022 23:34 Відповісти
Гроші не мають значення.
Значення має тільки військова техніка, яку Раша НЕ МОЖЕ відновити!!!
І це, у статусі війни, часто коштує набагато БІЛЬШЕ, чим банальна "собівартість".
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01.07.2022 23:41 Відповісти
***** на їхнє бабло. Ви краще скажіть, скільки лаптів там "отрицательно родилось"?
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01.07.2022 23:46 Відповісти
ну считай экипаж москвы 500рыл вернулось 120 на бехе нырнуло рыл 30 на серне там экипаж плюс десант рыл так 20 на рапторах по 10 ну и расчеты пво и обслуга рыл так 30-35
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01.07.2022 23:52 Відповісти
Без учета Москвы и Беха на острове от бомбежек умерло больше 200 орков, писали...
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02.07.2022 02:41 Відповісти
схера ли всё это говно так дорого стоит?
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01.07.2022 23:51 Відповісти
Це все не коштує життя українців , що вбили, вбивають та будуть вбивати.
Залізо можна відновити, замінити на нове, а життя людей не варто цього.
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01.07.2022 23:57 Відповісти
И шо вы скажете за этих поцов? В Греции, США, на Карибах, во Франции и Канаде продается куча островов (самый дорогой из готорых стоит 60 млн. бакинских). А эти халамидники бились своими башками в этот островок и ничего с этого не поимели. Пустили деньги на дно, на металлолом и на дешевые понты. Им же сразу погранцы сказали куда нада идти! Шо не надо тут валандаться ! И шо в итоге - гембель и бледный вид. И это же еще не все! Потому шо не надо было пытаться сделать украинцам больно - они (украинцы) слузгают вас (кацапеи) как семачки за божеж мой! И если чесно: закосячить, залажать,зафаршмачиться и жест доброй воли - это две большие разницы! Джохар Дудаев сказал: "россия умрёт, когда взойдёт украинское солнце". Хтонибудь, сказал этим упырям кацапейским шо верхний край солнечного диска уже появился над горизонтом!!!
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02.07.2022 00:16 Відповісти
Остров сокровищ *****)
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02.07.2022 01:59 Відповісти
Сомневаюсь, что буксир Василий Бех стоил 25 млн, иначе похожих с десяток бы наклепали.... Похожих размеров яхта под 70 метров для олигарха стоит раз в 10 дороже... Ну и сторожевой современный катер за 2 млн оже смешно...
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02.07.2022 02:39 Відповісти
чи можна відмовитися від «жесту доброї волі» і повернутися до щоденного бомбардування росіян на острові?
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02.07.2022 08:24 Відповісти
Цигани-металоломщики сумують. Стільки добра, але не вивезти. Хіба що по дну тягти.
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02.07.2022 08:26 Відповісти
Та ще в квітні були запити де можна пройти експрес - курси підводного різання металу.... Напевно вдже скоро випускний))
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02.07.2022 09:22 Відповісти
 
 