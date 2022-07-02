Дівчинка перед знищеним внаслідок російського обстрілу будинком на Одещині. ФОТО

В мережі показали наслідки руйнувань, завданих російськими ракетами на Одещині.

Світлину опублікував журналіст Євген Степаненко, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчинка перед знищеним внаслідок обстрілу будинком. Крилатою ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3, 27 червня було поранено 8 людей, зокрема 1 дитину. Село Маяки, Одеська область", - підписав він фото.

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