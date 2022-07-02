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Дівчинка перед знищеним внаслідок російського обстрілу будинком на Одещині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В мережі показали наслідки руйнувань, завданих російськими ракетами на Одещині.
Світлину опублікував журналіст Євген Степаненко, передає Цензор.НЕТ.
"Дівчинка перед знищеним внаслідок обстрілу будинком. Крилатою ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3, 27 червня було поранено 8 людей, зокрема 1 дитину. Село Маяки, Одеська область", - підписав він фото.
Топ коментарі
+48 arye z.
показати весь коментар02.07.2022 09:37
+43 5 копійок
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+43 Ziu Zou
показати весь коментар02.07.2022 09:41
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Будь ласка, зачекайте...
Цели, исключительно военные...
Намерения, исключительно гуманные...
Население, исключительно благодарное...
А потом, когда прилетит уже к ним, вопли будут тоже, исключительно искренние - "А нас то за что...???"
Без сліз неможливо дивитися на діточок , які залишились без батьків
І без житла !