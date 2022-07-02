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Дівчинка перед знищеним внаслідок російського обстрілу будинком на Одещині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В мережі показали наслідки руйнувань, завданих російськими ракетами на Одещині.

Світлину опублікував журналіст Євген Степаненко, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчинка перед знищеним внаслідок обстрілу будинком. Крилатою ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3, 27 червня було поранено 8 людей, зокрема 1 дитину. Село Маяки, Одеська область", - підписав він фото.

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Дівчинка перед знищеним внаслідок російського обстрілу будинком на Одещині 01
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Топ коментарі
+48
Ракеты, исключительно высокоточные...
Цели, исключительно военные...
Намерения, исключительно гуманные...
Население, исключительно благодарное...
А потом, когда прилетит уже к ним, вопли будут тоже, исключительно искренние - "А нас то за что...???"
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02.07.2022 09:37
+43
********* скаже що це фотошоп.
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02.07.2022 09:36
+43
Малышка, пусть на твоем жизненном пути будет еще много счастья
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02.07.2022 09:41
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********* скаже що це фотошоп.
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02.07.2022 09:36 Відповісти
самі підірвали та акторку найняли - а так скаже прес-алкаше з брудною головою
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02.07.2022 09:41 Відповісти
Ракеты, исключительно высокоточные...
Цели, исключительно военные...
Намерения, исключительно гуманные...
Население, исключительно благодарное...
А потом, когда прилетит уже к ним, вопли будут тоже, исключительно искренние - "А нас то за что...???"
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02.07.2022 09:37 Відповісти
Скорее бы к этим ****** прилетело! Пусть их каждый город так выглядит.
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02.07.2022 11:53 Відповісти
В кожен кацаподім по мирному ескалібуру М982
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02.07.2022 13:09 Відповісти
Малышка, пусть на твоем жизненном пути будет еще много счастья
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02.07.2022 09:41 Відповісти
🤬
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02.07.2022 09:41 Відповісти
"Кацапський мир", без пропагандонських прикрас
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02.07.2022 09:47 Відповісти
с*ки кацапские.. проклята пусть будет рашка до скончания веков.
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02.07.2022 09:54 Відповісти
Шановна, я вас розумію, але це, тільки емоції, по справі нічого не робиться для того, щоб московії відбити голову.
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02.07.2022 10:06 Відповісти
біда в тому, що в моски немає голови - замість голови їй була Україна...
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02.07.2022 10:14 Відповісти
100% - нужно международное государственное планирование денацификации расиянцев и использования рессурсов территории т.н. "рф" в интересах мирового сообщества.
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02.07.2022 10:56 Відповісти
Ніхто пиріг "Московія" ненаважиться різати. Сидіти и бздіти, так дешевше. Скоріш за все московія Європу поріже так як захоче, про нас вже й говорити і нічого.
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02.07.2022 12:03 Відповісти
Ну значить нам доведеться їх заспокоїти.
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02.07.2022 12:41 Відповісти
некиого твоя московия не порежет кишка тонка
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02.07.2022 15:44 Відповісти
Треба пачкою таких фоток бити по рилах імпортерів хороших русскіх та надавачах їм українського громадянства. На місце загиблих українців слуги приймають рашкованів.
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02.07.2022 10:27 Відповісти
Суки, відповісте за кожну дитячу сльозинку
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02.07.2022 11:07 Відповісти
Перед ким? Перед нами? Не смішіть. Перед Европою-Заходом? Вони вже відповіли за MH17? Захід грьобаний за своїх загиблих європейців притягнути тупіна дрищить.
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02.07.2022 12:13 Відповісти
ответят - запад меняется все твои кацапы будут опущенными петушарами на планете
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02.07.2022 15:46 Відповісти
Прими пігулку, йолоп
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03.07.2022 14:19 Відповісти
Опять Азов штаб в подвале видно разместил. Но если набраться терпения пусть на 5 мин и почитать коменты тварей, то Яо срочно склепать и шарахнуть куда попадём! И пусть будет, что будет!
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02.07.2022 11:07 Відповісти
Ми, маючи неядерну зброю зі страху серемо відповісти по точках в московії, з яких йдуть обстріли наших міст та сел. А ви про ЯО.
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02.07.2022 12:19 Відповісти
Це вони в одеський водозабір цілили. Намагаються лишити Одесу води. Влітку. Як попередні загарбники в 1941 році.
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02.07.2022 11:14 Відповісти
Саме НАЙГОЛОВНІШЕ,що ця крихітка ЖИВА!!!!
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02.07.2022 11:18 Відповісти
бедные наши дети....такое детство...врагу не пожелаешь...
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02.07.2022 12:26 Відповісти
Бажаю кожному, хто говорить, що ми не терористи і не повинні стріляти по цивільним об'єктам московії, - снаряд у хату!
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02.07.2022 12:29 Відповісти
Це наші діти війни 😞
Без сліз неможливо дивитися на діточок , які залишились без батьків
І без житла !
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02.07.2022 12:46 Відповісти
господи прекратите войну Это не погода , это искуственно созданная проблема
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02.07.2022 12:58 Відповісти
убить всех кацапов и война закончится ..
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02.07.2022 15:48 Відповісти
Вася Ломаченко - абсолютный , безоговорочный одноклеточный имбецил. Посмотрите на лицо - морда лица доисторического животного, андрофаг. Этого рашистского одноклеточного ****** , после очень сильных @издюлей , нужно выкинуть на территорию угрофинномонголов , так им любимую. Редкая ****..Здохни рашистский выродок- полуобезьяна.
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02.07.2022 13:50 Відповісти
а что случилось?
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02.07.2022 15:49 Відповісти
 
 