УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
1 191 1
війна (56671) обстріл (21193) Нацполіція (13941) Донецька область (5718)

Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних об'єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Протягом доби під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів Донеччини. Зруйновано та пошкоджено 43 житлових будинки, з них 10 багатоквартирних.

Про це свідчать дані Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом окупаційні війська 17 разів били по Донецькій області.

"Поцілили в міста Бахмут, Слов’янськ, Авдіївка, Часів Яр, смт Північне та Південне, села Олександрівка, Курдюмівка, Желанне, Тоненьке, Воздвиженка. Є загиблі та поранені мирні жителі.

Російські війська обстріляли регіон авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією. Били цілеспрямовано по житловому сектору", - зазначили в Нацоліції.

Внаслідок російського обстрілу руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів - будинки, школа, ферма, торговий центр, зупинка громадського транспорту, вогнетривкий комбінат, фітнес-клуб, залізниця, газорозподільна станція, лінія електропередач тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу війська РФ вбили 4 і поранили 12 осіб на Донеччині, - ОВА. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА

Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 01
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 02
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 03
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 04
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 05
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 06
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 07
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 08
Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних обєктів, - Нацполіція 09

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо интересно: в каждом здании по складу боеприпасов
показати весь коментар
02.07.2022 11:35 Відповісти
 
 