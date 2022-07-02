Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних об'єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Протягом доби під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів Донеччини. Зруйновано та пошкоджено 43 житлових будинки, з них 10 багатоквартирних.

Про це свідчать дані Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом окупаційні війська 17 разів били по Донецькій області.

"Поцілили в міста Бахмут, Слов’янськ, Авдіївка, Часів Яр, смт Північне та Південне, села Олександрівка, Курдюмівка, Желанне, Тоненьке, Воздвиженка. Є загиблі та поранені мирні жителі.



Російські війська обстріляли регіон авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією. Били цілеспрямовано по житловому сектору", - зазначили в Нацоліції.

Внаслідок російського обстрілу руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів - будинки, школа, ферма, торговий центр, зупинка громадського транспорту, вогнетривкий комбінат, фітнес-клуб, залізниця, газорозподільна станція, лінія електропередач тощо.

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