УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
5 904 3
армія РФ (13520) війна (56671) обстріл (21193) Запорізька область (2567)

Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опівночі російські військові обстріляли центр мирного населеного міста Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, прицільний вогонь знову вщент руйнує приватні домівки оріхівців.

Цієї ночі постраждали квартири багатоповерхівки, будинки та прибудинкові будівлі у центральній частині міста.

Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області 01
Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області 02
Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області 03
Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області 04
Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти постріляли один одного в Токмаку, загинули 4 окупанти, поранення дістали близько 10, - Запорізька ОВА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було тихе красиве містечко і тут прийшли асвабадітєлі.
показати весь коментар
02.07.2022 11:21 Відповісти
А між Мелітополем і Акимівкою зійшов з рейок мокшанський бронепаравоз.
показати весь коментар
02.07.2022 11:38 Відповісти
 
 