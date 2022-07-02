Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Опівночі російські військові обстріляли центр мирного населеного міста Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, прицільний вогонь знову вщент руйнує приватні домівки оріхівців.

Цієї ночі постраждали квартири багатоповерхівки, будинки та прибудинкові будівлі у центральній частині міста.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти постріляли один одного в Токмаку, загинули 4 окупанти, поранення дістали близько 10, - Запорізька ОВА