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Наслідки ворожого обстрілу м. Оріхів у Запорізькій області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Опівночі російські військові обстріляли центр мирного населеного міста Оріхів у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
Як зазначається, прицільний вогонь знову вщент руйнує приватні домівки оріхівців.
Цієї ночі постраждали квартири багатоповерхівки, будинки та прибудинкові будівлі у центральній частині міста.
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показати весь коментар02.07.2022 11:21 Відповісти Мені подобається 6
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показати весь коментар02.07.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 4
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