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Наша відповідь на російську агресію має бути об'єднаною, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська агресія проти України є також агресією проти всієї об'єднаної Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська агресія проти України - це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути й наша відповідь", - зазначив глава держави.

Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 01
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 02
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 03
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 04
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 05
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 06
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 07
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 08
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 09
Наша відповідь на російську агресію має бути обєднаною, - Зеленський 10

Читайте також: Росія хоче поневолити всі держави, які колись перебували у сфері впливу Москви, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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02.07.2022 13:29
+10
Закидаємо асфальтом і шашликами.
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02.07.2022 13:16
+8
Підорассія мусить бути стерта з лиця землі, але за все що відбувається також провина лежить на ЗЕленому лайні
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02.07.2022 13:22
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Закидаємо асфальтом і шашликами.
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02.07.2022 13:16 Відповісти
Підорассія мусить бути стерта з лиця землі, але за все що відбувається також провина лежить на ЗЕленому лайні
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02.07.2022 13:22 Відповісти
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02.07.2022 13:29 Відповісти
«Сьогодні мені, як меру Чернігова, безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини», - зазначає мер Чернігова.

Джерело: https://cheline.com.ua/news/society/atroshenka-znovu-ne-vipustili-za-kordon-tsogo-razu-v-shvejtsariyu-303631
© Чeline | cheline.com.ua
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02.07.2022 13:57 Відповісти
Невідповідності в декларації[ред. | ред. код]

За інформацією журналістів інтернет-видання Букви, Арахамія в електронній декларації вказав експертну вартість свого будинку, занижену від ринкової у 10 разів[45][46].
Вікіпедія.
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02.07.2022 14:05 Відповісти
А Зеля свою справу ще до кінця не зробив !
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02.07.2022 13:33 Відповісти
Та ну???

Почни з того, що поверни три опозиційні канали до етеру…
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02.07.2022 13:33 Відповісти
Чує Святий Петро, хтось крюкає в двері Раю. Відчиняє, а там кілька сотень мужиків в тєльняшках.
- Ви хто?
- Екіпаж крєйсєра Масква!
- Ви помились, хлопці! Нах@й - це не сюди!!!
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02.07.2022 13:34 Відповісти
Зеленский превосходный шоумен.
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02.07.2022 13:40 Відповісти
хто сказав нема значеня головне правльно -- а вам прокацапам цего непоняти самі вонючі і заванюете все на своему путі
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02.07.2022 14:04 Відповісти
Та хєрня, яка відбувається навколо обрання незалежних голів САП і НАБУ є яскравим підтвердженням того факту, що Zeкоманда працює на рашистів. Бо корупція, яку курують Zeвиродки знищує нашу державу зсередини, а рашисти ззовні.
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02.07.2022 15:02 Відповісти
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02.07.2022 15:20 Відповісти
 
 