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Наша відповідь на російську агресію має бути об'єднаною, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська агресія проти України є також агресією проти всієї об'єднаної Європи.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська агресія проти України - це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути й наша відповідь", - зазначив глава держави.
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+14 Олександр Дніпро
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Джерело: https://cheline.com.ua/news/society/atroshenka-znovu-ne-vipustili-za-kordon-tsogo-razu-v-shvejtsariyu-303631
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