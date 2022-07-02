Наша відповідь на російську агресію має бути об'єднаною, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російська агресія проти України є також агресією проти всієї об'єднаної Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська агресія проти України - це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути й наша відповідь", - зазначив глава держави.





















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