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"Я дуже радий побачити рідний прапор": як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У ніч на 1 липня до Києва привезли частину захисників Маріуполя, яких звільнили під час обміну військовополонених 29 червня. Тоді з полону під час наймасштабнішого обміну від початку вторгнення звільнили 144 українських бійців.

Керівник медичної частини шпиталю Дмитро Сокирко повідомив "Ґратам", що до шпиталю доправили 18 бійців прикордонної служби, звільнених із полону, передає Цензор.НЕТ.

"До нас привезли 18 поранених прикордонників, усі перебувають у стабільному стані. Тяжких немає. Зараз будемо обстежувати і лікувати. Будемо ставити наших хлопців на ноги", — сказав він.

До шпиталю поранених прикордонників доставили двома евакуаційними автобусами.

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"Я дуже радий. Я побачив рідний прапор. Одразу подзвоню дружині та дочці. Дзвонив після обміну, тепер зателефоную ще раз", — каже прикордонник Павло.

Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 01
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 02
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 03
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 04
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 05
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 06
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 07
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 08
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 09
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 10
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 11
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 12
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 13
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 14
Я дуже радий побачити рідний прапор: як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя 15
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Топ коментарі
+46
Дякуемо , хлопці !!!
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02.07.2022 14:17
+38
Проклята кацапня з їх проклятою війною. Тримайтеся хлопці! Велика вам шана, уклін і подяка.
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02.07.2022 14:24
+26
Героям Слава!

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02.07.2022 14:38
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Дякуемо , хлопці !!!
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02.07.2022 14:17 Відповісти
підорасу зеленському подякуй, курва.
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02.07.2022 16:09 Відповісти
Проклята кацапня з їх проклятою війною. Тримайтеся хлопці! Велика вам шана, уклін і подяка.
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02.07.2022 14:24 Відповісти
Самое главное что бы страна не забывала своих героев
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02.07.2022 14:26 Відповісти
Країна - це ми, і це від нас залежить забути чи бути вдячними цим людям
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02.07.2022 14:44 Відповісти
Вы хоть придурки не распространяйте в какие больницы парней везете. Рашисты выродки нацистские и могут в догонку ракетами добить
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02.07.2022 14:27 Відповісти
Рідні наші,слава богу ви вже вдома,як же ми раді за вас.Одужуйте,набирайтеся сил.Наша шана вам за вашу мужність ❤️
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02.07.2022 14:37 Відповісти
Героям Слава!

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02.07.2022 14:38 Відповісти
Ради бачити Вас живими.Бережи Вас Бог надалі,наші герої!
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02.07.2022 14:52 Відповісти
Слава Героям Маріуполя !
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02.07.2022 15:17 Відповісти
Серце болить. Цей жах вони запам'ятають на все своє життя. Жахливо коли молоді хлопці за мить стають стариками.
Я вірю, що цей жах скоро закінчиться і всі наші воїни, і наш народ повернуться додому.
Молімося!
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02.07.2022 16:16 Відповісти
Добре що живі.Завдання суспільства не забути цих людей.Зверніть увагу,що віддали москалі їх,бо не хотіли лікувати.А що далі буде зі здоровими там?Калічитимуть.Бо цих безумовно покалічили:спочатку у військових діях,а потім байдужістю доїх каліцтв,котрі просто занедбали.Держава має цих людей супроводжувати до кінця життя.
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02.07.2022 15:49 Відповісти
Дякцуємо, тобі Господи, милосердний, за звільнення нашіх Героїв.
Благословен Ти і син Твій Ісус на віки вічні.
На тебе уповаємо, бо лише ти, Господи, милостю своєю до нас грішних, врятуєш від росіянської нечеісті і від нашої нечістіі української також.
Збережи, Боже, Україну.
Слава, Україні!!!
Слава, Героям!!!
Слава нашим захисникам!!! Нехай вас береже Господь!!!
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02.07.2022 16:08 Відповісти
Дякуємо,Азов! Ви Герої для кожного українця! Не забуваймо,що в полоні багато наших!
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02.07.2022 16:17 Відповісти
Дякую ВАМ наші герої!
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02.07.2022 16:48 Відповісти
Ви навіть гадки не маєте, хто ви для нас!
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02.07.2022 18:59 Відповісти
 
 