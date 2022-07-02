"Я дуже радий побачити рідний прапор": як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У ніч на 1 липня до Києва привезли частину захисників Маріуполя, яких звільнили під час обміну військовополонених 29 червня. Тоді з полону під час наймасштабнішого обміну від початку вторгнення звільнили 144 українських бійців.
Керівник медичної частини шпиталю Дмитро Сокирко повідомив "Ґратам", що до шпиталю доправили 18 бійців прикордонної служби, звільнених із полону, передає Цензор.НЕТ.
"До нас привезли 18 поранених прикордонників, усі перебувають у стабільному стані. Тяжких немає. Зараз будемо обстежувати і лікувати. Будемо ставити наших хлопців на ноги", — сказав він.
До шпиталю поранених прикордонників доставили двома евакуаційними автобусами.
"Я дуже радий. Я побачив рідний прапор. Одразу подзвоню дружині та дочці. Дзвонив після обміну, тепер зателефоную ще раз", — каже прикордонник Павло.
Будь ласка, зачекайте...
Я вірю, що цей жах скоро закінчиться і всі наші воїни, і наш народ повернуться додому.
Молімося!
Благословен Ти і син Твій Ісус на віки вічні.
На тебе уповаємо, бо лише ти, Господи, милостю своєю до нас грішних, врятуєш від росіянської нечеісті і від нашої нечістіі української також.
Збережи, Боже, Україну.
Слава, Україні!!!
Слава, Героям!!!
Слава нашим захисникам!!! Нехай вас береже Господь!!!