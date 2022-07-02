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Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Такий вигляд має невелика сільська школа одного з населених пунктів Херсонської області, яку залишили росіяни після окупації.
Відповідні фото показали в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+45 Мобильный крематорий
показати весь коментар02.07.2022 18:06
+29 Evgeny N
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+20 Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар02.07.2022 18:10
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Будь ласка, зачекайте...
Рашисти не є частиною тваринного світу. Вони виродки як серед людей, так і серед тварин.
Все решта - похідне від цього.
то руZZіш шваЙне!
Ось таким вони роблють усе , до чого здатні приторкнутися .
Приблизно так виглядають номери готелів в Туретчині після відбування там відповідної біомаси , так саме вони робили у Грузії , в Сирії ...
Так що - звічайнісеньки будні "рюцькага міра" !
"Нет" и "Нет"
Мне рассказывал херсонский
Паренек:
- В нашей школе деревенской
шел урок.
Проходили мы частицы
"Нет" и "ни".
А в деревне стояли орки
в эти дни.
Обобрали наши школы
и дома.
Наша школа стала голой, как
тюрьма. У нас в окно смотрел
советский
Часовой . И сказал учитель: "Фразу Дайте мне, Чтобы в ней встречались сразу "Ни" и "нет"." Мы посмотрели на солдата У ворот И сказали: "От расплаты НИ один рашист проклятый НЕ уйдет!"
Впервые в "Учительской газете", 1942, №35, 27 августа.
Печатается по Сочинениям, т. 2.
Її можна було б помістити десь напочатку: опис соціальної поведінки австралопітека.
Угу та йой -- ну а на півдні хто так "росповсюджує" рюзький мір ?!
Там теж буряти чи може дагестанці ?!