Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині. ФОТО

Такий вигляд має невелика сільська школа одного з населених пунктів Херсонської області, яку залишили росіяни після окупації.

Відповідні фото показали в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.







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