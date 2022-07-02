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Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Такий вигляд має невелика сільська школа одного з населених пунктів Херсонської області, яку залишили росіяни після окупації.

Відповідні фото показали в оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині 01
Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині 02
Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині 03

Також читайте: Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, - CNN

Звільнена від рашистів сільська школа на Херсонщині 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
Свиньи все превращают в свинарник, куда влазят своими уродливыми рылами. Жаль, что их слишком много наплодиось и ВСУ приходится с большим трудом сокращать поголовье хрюске.
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02.07.2022 18:06
+29
Не згоден. Жодна тварина не сере там, де їсть.

Рашисти не є частиною тваринного світу. Вони виродки як серед людей, так і серед тварин.
Все решта - похідне від цього.
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02.07.2022 18:17
+20
Свиньи тут ни причем. Они в школах не срут.
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02.07.2022 18:10
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Откуда новые окна?
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02.07.2022 18:05 Відповісти
Мабуть рашисти встановили.
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02.07.2022 18:15 Відповісти
Тебя 🤖👹, не шокирует ублюдочность мразей РАШИСТСКИХ, завидуешь новым окнам⁉️
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02.07.2022 18:51 Відповісти
Оттуда. Старались все зробити для дітей.
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02.07.2022 18:23 Відповісти
Эще до оккупации поменяли ...ну не орки же их вставили
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02.07.2022 18:26 Відповісти
а село?
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02.07.2022 18:06 Відповісти
Свиньи все превращают в свинарник, куда влазят своими уродливыми рылами. Жаль, что их слишком много наплодиось и ВСУ приходится с большим трудом сокращать поголовье хрюске.
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02.07.2022 18:06 Відповісти
Свиньи тут ни причем. Они в школах не срут.
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02.07.2022 18:10 Відповісти
Не згоден. Жодна тварина не сере там, де їсть.

Рашисти не є частиною тваринного світу. Вони виродки як серед людей, так і серед тварин.
Все решта - похідне від цього.
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02.07.2022 18:17 Відповісти
Точно, москальня це не тварини - це вірус.
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02.07.2022 18:34 Відповісти
свиней не принижуйте!
то руZZіш шваЙне!
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02.07.2022 18:19 Відповісти
чему тут удивляться, они всегда были такими, и вряд ли когда то изменятся. все кто вынужден с рюзге контактировать, в конце концов приходят к такому же выводу, как и немцы, давшие им четкое определение - Russisches Schwein. хотя, как по мне, поросята милые животные, по сравнению с рюзге.
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02.07.2022 18:30 Відповісти
Абдрестович говорит ,что у них великая культура
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02.07.2022 18:54 Відповісти
пили сік
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02.07.2022 18:15 Відповісти
мне кстати присылали фото с использоваными контрацептивами.....наверное по ночам они духовные скрепы сближали между собой
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02.07.2022 18:18 Відповісти
СЕНСАЦИЯ !!!!! https://youtu.be/LyWXnMiGE64
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02.07.2022 18:19 Відповісти
А *****, руzіш культуріш, тонкие ранимие души, достоевский, чехов, бальшой театр. Нехай дивиться увесь світ на спражнє нутро москалів. Дикі племена в джунглях не серуть там де живуть
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02.07.2022 18:21 Відповісти
Навчайтесь і чужого не цурайтесь.
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02.07.2022 18:21 Відповісти
Скотостан путлера в Алеппо показал всю свою Шизофрению...Мариуполь лишь повторил сирийский вариант Мавзолейных уродов ...
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02.07.2022 18:26 Відповісти
Истинное лицо "срущего мира", куда он пришел.
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02.07.2022 18:27 Відповісти
Це головна й майже єдина ознака й характерна ознака "рюзькаГА міра" ...

Ось таким вони роблють усе , до чого здатні приторкнутися .

Приблизно так виглядають номери готелів в Туретчині після відбування там відповідної біомаси , так саме вони робили у Грузії , в Сирії ...
Так що - звічайнісеньки будні "рюцькага міра" !
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02.07.2022 18:45 Відповісти
Ну,как для кацапов так это ещё идеальный порядок.
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02.07.2022 19:00 Відповісти
где едят там и срут совкопитеки-копрофаги
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02.07.2022 19:02 Відповісти
а шо ви хотіли? асвабадітєлі
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02.07.2022 19:36 Відповісти
Твари. Ненавижу этих грязных, вонючих ублюдков, зарыганных ублюдков.
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02.07.2022 20:02 Відповісти
С. Маршак

"Нет" и "Нет"

Мне рассказывал херсонский
Паренек:
- В нашей школе деревенской
шел урок.

Проходили мы частицы
"Нет" и "ни".
А в деревне стояли орки
в эти дни.

Обобрали наши школы
и дома.
Наша школа стала голой, как
тюрьма. У нас в окно смотрел

советский
Часовой . И сказал учитель: "Фразу Дайте мне, Чтобы в ней встречались сразу "Ни" и "нет"." Мы посмотрели на солдата У ворот И сказали: "От расплаты НИ один рашист проклятый НЕ уйдет!"

Впервые в "Учительской газете", 1942, №35, 27 августа.

Печатается по Сочинениям, т. 2.
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02.07.2022 20:27 Відповісти
Це була б чудова ілюстрація для книжки про етапи еволюції людства!
Її можна було б помістити десь напочатку: опис соціальної поведінки австралопітека.
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02.07.2022 20:41 Відповісти
скоти. раби. вбивці. іще й собак їдять.
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02.07.2022 20:43 Відповісти
підари ховаються в школах, дитсадках і лікарнях щоб наші не стріляли
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02.07.2022 21:07 Відповісти
Про пініч хтось казав , мовляв в Бучі , в Городянці то ж не рюзьких , то буряти , то кадирівці ...
Угу та йой -- ну а на півдні хто так "росповсюджує" рюзький мір ?!
Там теж буряти чи може дагестанці ?!
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02.07.2022 22:47 Відповісти
Позлізали мавпи з дерев вхопили до лап зброю та й кинулися доправляти РЮЗЬКИЙ МІР по сусідах
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03.07.2022 03:43 Відповісти
 
 