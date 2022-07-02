Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК "Ігла" збили російську крилату ракету Х-22. ФОТО

Бійці 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу з ПЗРК "Ігла" збили російську крилату ракету Х-22, яка летіла на Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

В цілях безпеки і дезорієнтації ворога, дата, місце і особисті дані учасників не вказуються.





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Зазначається, що це був перший постріл оператора ПЗРК бойовими. До того були фахові учебки і теорія.