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Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК "Ігла" збили російську крилату ракету Х-22. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Бійці 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу з ПЗРК "Ігла" збили російську крилату ракету Х-22, яка летіла на Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК Ігла збили російську крилату ракету Х-22 01

В цілях безпеки і дезорієнтації ворога, дата, місце і особисті дані учасників не вказуються.

Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК Ігла збили російську крилату ракету Х-22 02
Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК Ігла збили російську крилату ракету Х-22 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО. ФОТОрепортаж

Зазначається, що це був перший постріл оператора ПЗРК бойовими. До того були фахові учебки і теорія.

Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК Ігла збили російську крилату ракету Х-22 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+52
Дякую! Врятували десяток життiв
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02.07.2022 18:42
+21
зенітник везунчик в квадраті - бо Х-22 можна збити тільки на останній хвилині її польоту. коли вона скидає швидкість і наводиться на ціль. Причому зенітник має бути саме в тому районі, куди наводиться Х-22 - і тут вже дуель хто з них кого…
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02.07.2022 18:53
+19
филолог? или повар?
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02.07.2022 18:50
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Дякую! Врятували десяток життiв
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02.07.2022 18:42 Відповісти
Нужно как то вертолеты приспосабливать к защите городов от крылатых ракет. Вертолет может подняться над деревьями и своим радаром засечь ракету за десяток километров и сбить ее
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02.07.2022 18:47 Відповісти
филолог? или повар?
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02.07.2022 18:50 Відповісти
Не умничай, тебе не идёт 😁 Что-то имеешь против филологов? Кстати в своём "пу'ке" в сторону филологов ты допустил две ошибки🤔🧐😁
Я легко стреляю шестью орудиями, если надо определю установки для стрельбы на рикошетах😁 Крайняя моя должность командир БЗР, если ты знаешь, что это такое, нефилолоххххь😁
P.S. Я филолог 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.07.2022 20:11 Відповісти
Ну, так ты уже не филолог, ты им был в прошлой жизни. Так же, как Чижиков в прошлой жизни был почтальоном. А Valter Valter еще не успел стать оператором AN\TPQ, и пока, вероятно, лепит вареники вкусные, и пишет такие комменты.
Я может тоже в прошлой жизни химиком был.
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02.07.2022 21:08 Відповісти
Які моделі вертольотів що є на озброєнні України обладнані радаром?
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02.07.2022 18:54 Відповісти
Так тобі все і розкажи
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02.07.2022 20:32 Відповісти
Спасибо. В тяжелые времена причин для смеха мало, почти до слез).
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02.07.2022 18:55 Відповісти
Это же гиперзвуковая ракета 4-5 Махов ..КАК?
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02.07.2022 18:47 Відповісти
как... лучше бы посочувствовали - он уже не сможет выиграть в лоторею.
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02.07.2022 18:49 Відповісти
такую скорость она развивает только в стратосфере
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02.07.2022 18:55 Відповісти
Она была тяжелее воздуха и не учла кривизну земли. А если серьезно, то наверно, воин увидел ее на подлёте и выпустил Иглу на встречу. Все-таки ракета летит быстрее скорости звука, а не света! Что могу сказать! Низкий поклон бойц
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02.07.2022 18:55 Відповісти
..так..так гИперзвукова....1966 року... А почала розроблятися у 1958 році...))) Уже тоді кацапсячі гИперзвуком смерділи..)))
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02.07.2022 19:40 Відповісти
Навстречу.
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02.07.2022 22:05 Відповісти
нічого собі. вона розвиває швидкість к 3-4 махи і несе 960 кг вибухівки, або ядерну б/ч
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02.07.2022 18:48 Відповісти
3000 км.\ч, на войне всякое бывает, встречный курс
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02.07.2022 18:51 Відповісти
на такой скорости она летает только в стратосфере!
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02.07.2022 18:56 Відповісти
Судячи з фото - у неї був ржавий руль. Ракета не першої свіжості. Не важко здогадатися її технічний стан. Думаю 3-4 махи це дуже оптимістичний прогноз по швидкості
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02.07.2022 19:00 Відповісти
Вона з легких сплавів та композиту, іржі немає.
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02.07.2022 19:09 Відповісти
да-да, и левое переднее колесо скрипит))
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02.07.2022 19:14 Відповісти
внешняя коррозия корпуса не влияет на скорость и высоту полета. Так же как и на круговое отклонение. Эти параметры за 60 лет не поменялись.
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02.07.2022 19:24 Відповісти
Вони їх виеористовують на режимі 2000. Там,переключаємі режими. Корозія:- хвісно валялась на аисеналі,як сміття
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02.07.2022 21:12 Відповісти
оо, о чём тут говорили-надрывались неделю-две назад, наконец-то воплощается в жизнь
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02.07.2022 18:48 Відповісти
вопрос только где стингеры, старстрики?
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02.07.2022 18:49 Відповісти
Там же, где и Мартлет, Пиоран, Гром, Мистраль - в ВСУ.
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02.07.2022 19:01 Відповісти
не тупи! уже не первое сообщение, что сбивают иглами, хотя часто сообщали, что нас вооружили огромным количеством стингеров и старстриков
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02.07.2022 19:15 Відповісти
игловикам больше везет.
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02.07.2022 19:21 Відповісти
Стингеры массово присутствуют на линии фронта. Авиация РФ регулярно попадает под обстрел ими (другое дело, что например вертолёты Ка - 52, хрен ими собьёшь, иногда за вылет отражают по 4 - 5 атак. Есть и видео Су 25 которые получали по 2 попадания, и возвращались на аэродром). Некоторую часть войскам РФ удалось захватить (судя по видео с телеграмм каналов - несколько десятков).

Страстрайки почти не попадали на видео, почему - хрен знает (хотя могу предположить, что ими сложно управлять, они наводятся вручную как ПТУРы).

Вероятно советские ПЗРК применяют в тылу.
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02.07.2022 19:45 Відповісти
Пушилин сказал: все Стингеры захвачены Народной милицией ДНР.
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02.07.2022 21:52 Відповісти
Хороший трофей.
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02.07.2022 18:49 Відповісти
зенітник везунчик в квадраті - бо Х-22 можна збити тільки на останній хвилині її польоту. коли вона скидає швидкість і наводиться на ціль. Причому зенітник має бути саме в тому районі, куди наводиться Х-22 - і тут вже дуель хто з них кого…
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02.07.2022 18:53 Відповісти
)) ну допустим, если ракета находится на своей терминальной стадии полета, то за 60 секунд она находится за 50-60 км до ПЗРК. Практически выходит, что оператор заранее был оповещен о подлете, представлял плюс-минус азимут, и на среагировать и захватить цель у него было меньше десяти секунд, солнце было за спиной, погода ясная без облаков, и ракета летела в квадрат 5х5 км, в центре которого был оператор.
Результат нескольких сотен пусков на тренажере. Респект.
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02.07.2022 19:12 Відповісти
Очень сомневаюсь что эта ракета летела прямо в этого зенитчика
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02.07.2022 22:06 Відповісти
я наприклад уже відчув на собі що таке х-22 ...що б ви розуміли на відстані 30 км трясуться стіни ..а в радіусі 1.5 км ударна волна вас контузить якщо залишатись на відкритій місцевості
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02.07.2022 19:04 Відповісти
Нічого страшного в 30 км нема, булоб якби урана грам на атоми розпався
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02.07.2022 21:04 Відповісти
Даже мегатонная ядерная бомба не разрушает и не контузит в радиусе 30км.
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02.07.2022 22:07 Відповісти
Счас вылезет террорист ********** и скажет что в Киеве военная база.
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02.07.2022 19:11 Відповісти
не, в том месте где она упала
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02.07.2022 19:13 Відповісти
Ракета Х.уйло22.
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02.07.2022 19:15 Відповісти
Сама жахлива річ - це цифра 423. Саме стільки ракет х-22 отримала Україна у спадщину від срср, а також десятк літаків ту до них. Не важко здогадатися, що ця спадщина була порізана на металобрухт за часів мудака який пробув два строки. ****, чому до цих пір рудий виродок чучма не на нарах за статтею державна зрада!
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02.07.2022 19:29 Відповісти
..а будь вони зараз у нас на озброєнні..як їх запускати..і з чого?
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02.07.2022 19:49 Відповісти
даже если и было бы с чего их запускать, то точности у них нет никакой. А в квадрате 10х10 км всегда будет десяток школ, больниц, торговых центров и жилых кварталов. И только один военный объект. Но это не точно. Поэтому - это не наше оружие.
Кроме того, если бы Вы знали, как и чем их заправляют, то точно бы не стали ни сами этого делать, ни желали бы, что бы этим занимались наши военнослужащие.
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02.07.2022 20:11 Відповісти
.. ті...що ниють за порізаними Ту-160..Ту-22м3.. крилатими ракетами типу Х-22 не можуть відповісти на питання... Чому ні Німеччина..ні Франція..ні Британія... не мають літаків такого класу? Більшість до того далека до цього питання...що не розуміє нічого. Від слова АБСОЛЮТНО. Не розуміють... що цим літакам навіть злетіти не дадуть..враховуючи територію держави. Ніхто навіть питання собі не задасть..а чому крилаті ракети москалі пускають з району Каспія... Чорного моря... навіть не наближуючись до зони радіолокаційного контролю. Але понити..постраждати за порізані і непотрібні Ту-160... хлібом не корми. А от якщо зійдуться США зі смердячою ..то москальскі Ту-160 та Ту-95мс вмить щезнуть до виду металобрухту...,,,, Не все велике та страшне має для України користь..
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02.07.2022 22:47 Відповісти
Саме жахливо що не тільки порізали а й багато передали кацапам по копійчаній ціні,наче як за газові борги.А тепер кацапи пуляють по Україні її ж ракетами.....Це як мінімум на держ.зраду тягне. За це хто відповість?
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02.07.2022 19:42 Відповісти
Забавно конечно читать, но это фантастика по многим факторам.

Я не против полезной пропаганды, но это уже чистое оболванивание в стиле 95
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02.07.2022 19:44 Відповісти
Це не Х-22, Х-22 зроблена із нержавеючої сталі і диаметр корпуса коло 90 см вона летить зі швидкістью 2600 км\г на прикинці польота, а так ії швидкість 1080 м\с
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02.07.2022 19:50 Відповісти
тільки хотів про це писати... діаметр 0,9 метра аж ніяк не йде в пропорцію з оточуючими бур,янами... це не х-22, або фотографії іншої ракети.
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02.07.2022 20:18 Відповісти
та да. Судя по траве на третьем фото диаметр корпуса 400+ мм.
Никак это не похоже на обломок одиннадатиметровой х-22.
Так что - ніт.
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02.07.2022 20:20 Відповісти
діаметр Х-22 94 см це як дверне полотно вхідної двері любої квартири ..на фото менше діаметр ймовірно 53 см аице Калібр
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02.07.2022 21:41 Відповісти
написали б ще що це Сармат ,а що піпл хаває
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02.07.2022 21:43 Відповісти
Повезло
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02.07.2022 22:18 Відповісти
шоб тебе везло как той ракете,фалшивому еврею ватнику.
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10.10.2022 15:29 Відповісти
Буква "х" в названии ракеты указывает на ее качество.
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03.07.2022 13:27 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!!! мучительную смерт русским фашистам.
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10.10.2022 15:22 Відповісти
 
 