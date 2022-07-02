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Бійці 101 ОБрО ГШ з ПЗРК "Ігла" збили російську крилату ракету Х-22. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Бійці 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу з ПЗРК "Ігла" збили російську крилату ракету Х-22, яка летіла на Київ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
В цілях безпеки і дезорієнтації ворога, дата, місце і особисті дані учасників не вказуються.
Зазначається, що це був перший постріл оператора ПЗРК бойовими. До того були фахові учебки і теорія.
Топ коментарі
+52 Юрий Педаченко
показати весь коментар02.07.2022 18:42
+21 Alien Life Form
показати весь коментар02.07.2022 18:53
+19 Urs
показати весь коментар02.07.2022 18:50
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Будь ласка, зачекайте...
Я легко стреляю шестью орудиями, если надо определю установки для стрельбы на рикошетах😁 Крайняя моя должность командир БЗР, если ты знаешь, что это такое, нефилолоххххь😁
P.S. Я филолог 😝😝😝😝😝😝😜🤪
Я может тоже в прошлой жизни химиком был.
Страстрайки почти не попадали на видео, почему - хрен знает (хотя могу предположить, что ими сложно управлять, они наводятся вручную как ПТУРы).
Вероятно советские ПЗРК применяют в тылу.
Результат нескольких сотен пусков на тренажере. Респект.
Кроме того, если бы Вы знали, как и чем их заправляют, то точно бы не стали ни сами этого делать, ни желали бы, что бы этим занимались наши военнослужащие.
Я не против полезной пропаганды, но это уже чистое оболванивание в стиле 95
Никак это не похоже на обломок одиннадатиметровой х-22.
Так что - ніт.