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У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Презентація Папської благодійної срібної монети для допомоги Україні відбулась у Ватикані, в одному з найбільших Папських палаців - Palazzo della Cancelleria.
Про це Міністерство закордонних справ повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що участь у заході взяли почесні гості, представники посольств при Святому Престолі й артисти Харківського театру опери та балету.
Під час презентації охочі могли придбати монети.
"Кошти, отримані від продажу медалі, вартість якої 50 євро, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни", - зазначили у МЗС.
Топ коментарі
+14 Ирина Мороз
показати весь коментар02.07.2022 19:07
+13 Ирина Мороз
показати весь коментар02.07.2022 19:05
+8 Urs
показати весь коментар02.07.2022 19:17
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От, в уявлені Ватикану - знелюднені українські міста, та українці, вигнані зі своєї землі - це "мир" для України.
- Карбують, зазвичай те, що хочуть закарбувати. Це така своєрідна "програма"/побажання.
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану (хоч як би воно при цьому називалося), фактично, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу". Бо я не знаю, як інакше можна назвати "миром" для українців їх розбиті домівки з біженцями на їх тлі.
Власне, навіть не дивуюся з приводу цього. Особливо, після заяви "папи Римського" Франциска щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти їм "стільки уваги".
І ця заява пролунала саме тоді, коли путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.
А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословлив" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, випуск саме такої монети цілковито вкладається в дух шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв понтифіка.
Так що, хай цей "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається куди подалі, разом зі своїми "срібняками". Бажано, у слід за російським кораблем.
Бо Україні не треба "такого" "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.
Й зрештою, Справедливості та Перемоги для України потребує також весь Вільний Світ. І коли б нам хтось бажав Перемоги, карбуючи при тому монети, то ці монети мали б зовсім інший вигляд. Ну а Ватикан, як чергова глобальна структура показав своє чортяче сатанинське блюзнірське рило.
Головний посил цієї монети - українці не беззахисні, а впевнено крокують з повними чемоданами, де має бути все включено.
Испоганили монету.