УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини Фото За кордоном
7 452 21
Ватикан (106) монети (105)

У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Презентація Папської благодійної срібної монети для допомоги Україні відбулась у Ватикані, в одному з найбільших Папських палаців - Palazzo della Cancelleria.

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє у Фейсбуці, передає  Цензор.НЕТ.

Зазначається, що участь у заході взяли почесні гості, представники посольств при Святому Престолі й артисти Харківського театру опери та балету.

Під час презентації охочі могли придбати монети.

"Кошти, отримані від продажу медалі, вартість якої 50 євро, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни", - зазначили у МЗС.

Також читайте: Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 01
У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 02
У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 03
У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 04

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Краще б послали «русский военный корабль».
показати весь коментар
02.07.2022 19:07
+13
Судячи з картинки, вся Україна на чемоданах і в бігах. Нічого насправді українського там не має.
показати весь коментар
02.07.2022 19:05
+8
хорощо хоть на аверсе не росиянка с украинкой.
показати весь коментар
02.07.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи з картинки, вся Україна на чемоданах і в бігах. Нічого насправді українського там не має.
показати весь коментар
02.07.2022 19:05 Відповісти
Краще б послали «русский военный корабль».
показати весь коментар
02.07.2022 19:07 Відповісти
Вати кан❗Одним слово
показати весь коментар
02.07.2022 19:30 Відповісти
До анального жесту доброї волі орків 3....2....1....

показати весь коментар
02.07.2022 19:05 Відповісти
Лица какие-то опухшие и кролик у девочки в руке упоротый какой-то.
показати весь коментар
02.07.2022 19:08 Відповісти
хорощо хоть на аверсе не росиянка с украинкой.
показати весь коментар
02.07.2022 19:17 Відповісти
Що за гидкий треш? Сім'я зібралась у гори на лижі? Мордаста дитина тягне за собою замученого зайця,який не бажає у подорож. Сварлива єврейська бабця з лідерськими рисами думає чи все взяла у дорогу. Які ж ці ватіканці перевертні! Це ж треба так спаскудити образ українців!!!
показати весь коментар
02.07.2022 19:23 Відповісти
А ще не полишає враження-руськомовні розхерячили свій дім. І зараз йдуть до вас.
показати весь коментар
02.07.2022 19:26 Відповісти
Кхм ... ну и убожество ... если фантазии нет могли бы просто добавить подсолнух, калину или сокола в падении ... надеюсь там хоть серебра на 50 евро есть, иначе никто эту чушь не купит
показати весь коментар
02.07.2022 19:27 Відповісти
То що ж ми бачимо на монеті? Розбомблені будинки та біженців, що пішли поневірятись світами. Та напис "pax/мир" Слово "pax" доречи означає ще й "світ".
От, в уявлені Ватикану - знелюднені українські міста, та українці, вигнані зі своєї землі - це "мир" для України.
- Карбують, зазвичай те, що хочуть закарбувати. Це така своєрідна "програма"/побажання.
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану (хоч як би воно при цьому називалося), фактично, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу". Бо я не знаю, як інакше можна назвати "миром" для українців їх розбиті домівки з біженцями на їх тлі.

Власне, навіть не дивуюся з приводу цього. Особливо, після заяви "папи Римського" Франциска щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти їм "стільки уваги".

І ця заява пролунала саме тоді, коли путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.

А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословлив" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, випуск саме такої монети цілковито вкладається в дух шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв понтифіка.

Так що, хай цей "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається куди подалі, разом зі своїми "срібняками". Бажано, у слід за російським кораблем.

Бо Україні не треба "такого" "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.

Й зрештою, Справедливості та Перемоги для України потребує також весь Вільний Світ. І коли б нам хтось бажав Перемоги, карбуючи при тому монети, то ці монети мали б зовсім інший вигляд. Ну а Ватикан, як чергова глобальна структура показав своє чортяче сатанинське блюзнірське рило.
показати весь коментар
02.07.2022 19:48 Відповісти
Образ добре відгодованих "українців", які не викликають співчуття, навпаки, бабуся не схожа на немічну старшу людину, яку з хворобами вигнала з домівки війна, - а на сварливу тьотю, яка має претензії на великі виплати. Дитина теж вередлива, бо налякана і добра буде чуттєво притискати улюблену іграшку до грудей, і горнутися до мами, а не волочити упоротого кроля.
Головний посил цієї монети - українці не беззахисні, а впевнено крокують з повними чемоданами, де має бути все включено.
показати весь коментар
02.07.2022 19:57 Відповісти
Монету ліпили з росіянки Овсянникової, яка знялася з ****** з бабкою і дочуркою, туди де є інстаграм і МакДональдз.
показати весь коментар
02.07.2022 20:09 Відповісти
Ну, біженці йдуть на захід, можливо, у ту ж таки Європу, але позаду них - рускій мір: розруха, жебрацтво та смерть. Ну, смертвопоклонники ці рашисти, тому таке...
показати весь коментар
02.07.2022 20:16 Відповісти
Беженцы на монете однозначно из 95 Квартала - мордатые.
Испоганили монету.
показати весь коментар
02.07.2022 20:31 Відповісти
Це не монета,це-медаль.
показати весь коментар
02.07.2022 20:33 Відповісти
Рах мир?
показати весь коментар
02.07.2022 20:47 Відповісти
тікають від рах міра
показати весь коментар
02.07.2022 20:48 Відповісти
Аллюзия на пресловутый идеологический принцип Римской Империи «PAX ROMANA / РИМСКИЙ МИР», с которого ведёт своё начало и современная идеология «Русского мира». Как известно отцы-основатели «Русского мира» опираются на старую монархическую доктрину «Москва - Третий Рим», взяв за основу многие идеологические клише бывших Империй.
показати весь коментар
03.07.2022 17:10 Відповісти
Повна муйня в стилі кацапського Ватіканського "папаши"
показати весь коментар
02.07.2022 21:08 Відповісти
Что они там курят ? Папа явно в маразме.
показати весь коментар
02.07.2022 22:27 Відповісти
 
 