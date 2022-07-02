У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж

Презентація Папської благодійної срібної монети для допомоги Україні відбулась у Ватикані, в одному з найбільших Папських палаців - Palazzo della Cancelleria.

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що участь у заході взяли почесні гості, представники посольств при Святому Престолі й артисти Харківського театру опери та балету.

Під час презентації охочі могли придбати монети.

"Кошти, отримані від продажу медалі, вартість якої 50 євро, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни", - зазначили у МЗС.

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