Росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", жертв немає, - міськрада. ФОТО

Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі прес-служба Краматорської міської ради.

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.

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