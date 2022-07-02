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Росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", жертв немає, - міськрада. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі прес-служба Краматорської міської ради.
"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.
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