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Краматорськ (513) обстріл (21411)

Росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", жертв немає, - міськрада. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі прес-служба Краматорської міської ради.

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.

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Росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів, жертв немає, - міськрада 01
Росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів, жертв немає, - міськрада 02

Автор: Роман Свиридович
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повезло
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02.07.2022 22:44 Відповісти
повезло - это когда в лотерею выиграл, а тут скорее - Бог миловал...
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02.07.2022 22:48 Відповісти
і слава Богу що милував
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02.07.2022 22:51 Відповісти
Чим повезло? Це пуста касета, яка вже викинула свій смертоносний вантаж.
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03.07.2022 07:19 Відповісти
Робили рукожопі, або вийшов термін придатності. Ось і не вибухнули.
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02.07.2022 22:48 Відповісти
Та там не боевая часть. Просто ступень с оперением. Или 6 метров в землю зашло, а 1,5 осталось торчать? Они так не работают
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02.07.2022 23:19 Відповісти
Топливом заправить, взрывчаткой начинить и ответочку отправить.
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02.07.2022 22:59 Відповісти
 
 