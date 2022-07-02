Російські окупанти обстріляли Харківщину - поранений один мирний мешканець. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Дергачах на Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено цивільну особу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко.
"Унаслідок ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа", - йдеться у повідомленні.
Задоренко поінформував, що сьогодні, 2 липня, російські війська обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Загарбники завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки, а також вели вогонь з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.
За його словами, армія рф наразі утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу. Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.
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Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на участке железной дороги между Акимовкой и Мелитополем.
Оккупационная администрация заявляет, что, по предварительной информации, бронепоезд был обстрелян из гранатомета.