УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4714 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 252 2
обстріл (21421) Харківщина (4329)

Російські окупанти обстріляли Харківщину - поранений один мирний мешканець. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Дергачах на Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено цивільну особу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко.

"Унаслідок ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа", - йдеться у повідомленні.

Задоренко поінформував, що сьогодні, 2 липня, російські війська обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Загарбники завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки, а також вели вогонь з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.

За його словами, армія рф наразі утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу. Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 4 ранку окупанти вдарили ракетами по Немишлянському району Харкова. Біля Богородичного ворог зазнав втрат та відступив, - Синєгубов

Російські окупанти обстріляли Харківщину - поранений один мирний мешканець 01
Російські окупанти обстріляли Харківщину - поранений один мирний мешканець 02
Російські окупанти обстріляли Харківщину - поранений один мирний мешканець 03
Російські окупанти обстріляли Харківщину - поранений один мирний мешканець 04

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утром 2 июля 2022 под Мелитополем с рельсов сошел российский бронепоезд.
Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на участке железной дороги между Акимовкой и Мелитополем.
Оккупационная администрация заявляет, что, по предварительной информации, бронепоезд был обстрелян из гранатомета.
показати весь коментар
02.07.2022 23:11 Відповісти
Сподіваюсь, що хоч до тачанок справа не дійде...
показати весь коментар
02.07.2022 23:14 Відповісти
 
 