Минулої доби війська РФ вбили 4 мирних жителів на Донеччині, у Добропіллі поранено двох дітей, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби внаслідок обстрілів військ РФ загинуло четверо мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі - 2 дитини у Добропіллі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених унаслідок ворожого удару по Добропіллю на Донеччині, - Кириленко. ВIДЕО