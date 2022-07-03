УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
942 1
війна (56949) обстріл (21421) смерть (6544) Донецька область (5743) Кириленко Павло (868)

Минулої доби війська РФ вбили 4 мирних жителів на Донеччині, у Добропіллі поранено двох дітей, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби внаслідок обстрілів військ РФ загинуло четверо мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі - 2 дитини у Добропіллі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!", - зазначив він.

Минулої доби війська РФ вбили 4 мирних жителів на Донеччині, у Добропіллі поранено двох дітей, - Кириленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених унаслідок ворожого удару по Добропіллю на Донеччині, - Кириленко. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.07.2022 09:45 Відповісти
 
 