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Минулої доби війська РФ вбили 4 мирних жителів на Донеччині, у Добропіллі поранено двох дітей, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби внаслідок обстрілів військ РФ загинуло четверо мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі - 2 дитини у Добропіллі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!", - зазначив він.
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показати весь коментар03.07.2022 09:45 Відповісти Мені подобається 0
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