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Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на в'їзд до нашої країни. Що за бл#ство? - Карпунцов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пораненого громадянина Британії із позивним Сафрон, який боронив Україну від окупантів, 5 годин протримали кордоні у Шегинях та змусили сплатити 5 тис. грн штрафу за порушення строку перебування в Україні. Окрім того, йому заборонили в'їзд в нашу країну до кінця року.

Про це повідомив у фейсбуці Валерій Карпунцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, хтось може дати логічне пояснення на цю ситуацію? Етнічний українець, громадянин Британії, спецпризначинець. Позивний "Сафрон". Тренував британський спецназ. Має гарний військовий досвід. У 2014-2015 роках приїхав відстоювати Україну у боях з рашистами на сході. Коли почалось широкомасштабне вторгнення - приїхав захищати Україну. Приймав участь у боях під Гостомелем. На минулому тижні отримав поранення. 12 годин їх не могли евакуювати. Пораненою рукою ще витягував із собою 200-х. Їхав на лікування в Англію. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегинях. Він пропустив літак з Польщі. Більш того, його змусили сплатити 5000 грн. штрафу за порушення перебування строку у 90 днів і поставили заборону на в’їзд до України до кінця року!", - зазначає він.

"Це як назвати?!!! Що за бл….ство? Друзі, розшарьте, може все ж хтось таки прояснить ситуацію із таким заохоченням іноземців воювати за Україну !!", - додає Карпунцов.

Також читайте: Понад 20 тисяч іноземців воюють на боці України, - ЗМІ

Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на вїзд до нашої країни. Що за бл#ство? - Карпунцов 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+98
Обрані у 2019.
Забули мабуть.
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03.07.2022 09:57
+92
ТО ото ж, що треба направляти на передову на Донбас прикордонників і митників із Заходу України. А то лише бабло заробляють, у тому числі від контрабанди та євроблях.
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03.07.2022 09:55
+70
Паспортний контроль - функція прикордонників. Митники тут ні до чого. Не наводь тінь на плетінь. А от погранці в даному випадку показали себе кінченими довбойобами. Треба цих кондомів, що людину оштрафували терміново відправити на фронт щоб їм там свинцем мозок вправили.
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03.07.2022 09:59
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Нема слів...
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03.07.2022 12:09 Відповісти
Винних гнати сраною мітлою!
Підсрачників їм, гівнюки.
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03.07.2022 12:12 Відповісти
Ну ак ти погониш Зеленського ?
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03.07.2022 16:52 Відповісти
Виновата вся вертикаль власти, созданная бубой криворогим, когда была сменена вся вертикаль вплоть до самых мелких чинуш.
Вот они и не собирались воевать с кацапней, а разминировали на границе с Крымом, на Чонгаре 4 моста и 6 дамб, буба им обещал шашлыки в мае.
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04.07.2022 07:40 Відповісти
Пляді 73% обрали таких же плядей собі у владу, в результаті в країні тотальне плядство.
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03.07.2022 12:20 Відповісти
падли тилові зеленого гатунку яких курує падла татаров
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03.07.2022 12:23 Відповісти
Реально ******** какое-то. Этих шибко вумных погранцов - на ротацию, границу под Славянском поохранять.
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03.07.2022 12:33 Відповісти
Запрошували легіонерів на захист України, але зебіли не здатні створити правила та законодавчі процедури через власну тупість та некомпетентність.
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03.07.2022 12:41 Відповісти
Зеленський скоріш ворог ніж предурок .
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03.07.2022 16:53 Відповісти
Он таким был всегда. Но если сравнить бубу и тех дебилов, что выбрали его, то буба кроме как корчить рожи и выглядеть на сцене идиотом хоть читать и писать умеет.
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04.07.2022 07:43 Відповісти
На Шегинях одні гниди сидять, і завжди сиділи.
Якось протримали там суки півдня, бо знайшли - увага! - ножика розкладного в карманчику дверей машини... і прям накинулись, ніби віз ящик гранатометів! Мурижили мурижили, мурижили, пропонували рішить питання за бабло... Ніфіга не дав. Так курви ножа віджали. Сказали, приїзжай через місяць в якесь там місцеве оведе, у дільничного забирай. Кончені.
Шкода мені, що в такий непростий час кожен день гинуть найкращі сини й дочки України, а отакі кончені гниди як закублилися в Шегинях, виживуть не дивлячись ні на що, бо лайно не тоне.
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03.07.2022 12:45 Відповісти
Зелёные твари продолжают работать на РФ
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03.07.2022 12:46 Відповісти
нет, звичайна українська совкова юридична необізнаність і привичка халяви за заслуги.
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03.07.2022 14:17 Відповісти
Трохи про формальну сторону.
Якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули в Україну з тимчасовою метою (бізнес, навчання, працевлаштування, туризм тощо), порушили встановлений Законодавством України строк перебування в державі, вони несуть адміністративну відповідальність, передбачену статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стягнення у вигляді штрафу).

Розмір штрафу варіюється від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн.). При накладенні штрафу враховуються, наприклад, на скільки днів іноземець перевищив дозволений термін перебування, чи притягався раніше до адміністративної відповідальності тощо. Більше того, несплата вказаного штрафу може стати підставою для заборони в'їзду в Україну терміном на 3 роки (за невиконання рішення органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення).
ЯКІ Є ПЕРЕЛІКИ ДЛЯ ПІДСТАВ ЗАБОРОНИ В'ЇЗДУ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ?

Законодавчо визначено вичерпний перелік підстав для накладення заборони в'їзду для іноземця:
якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки України або ж в цілях охорони громадського порядку, здоров'я людей, захисту прав осіб, що проживають на території України;подання особою неправдивих даних при в'їзді, або ж підроблених, зіпсованих, невідповідних або чужих документів (паспорта, візи в Україну тощо);порушення правил перетину кордону у пункті пропуску через державний кордон;порушення митних правил або санітарних норм;невиконання законних вимог посадових/службових осіб на кордоні;невиконання рішення суду або інших уповноважених органів державної влади під час перебування на законних підставах в Україні;в'їзд на окуповані території без спеціального дозволу або з порушенням правил такого в'їзду. (ВЗЯТО З ГУГЛ ПОШУКУ.)
Якщо коротко.
Дали максимальний розмір штрафу і заборону в'їзду. Хоча могли спокійно пропустити, бо в ст. 203 вказано "якщо порушили без поважних причин" . Поважні причини - це завжди на розсуд командира частини.
Ну, а заборона свідчить, що мав місце конфлікт, ну, не за порушення в'їзду на окуповані території таке покарання.
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03.07.2022 12:48 Відповісти
Під час війни, які можуть бути формальні сторони? Лише морально-етичні.
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03.07.2022 12:54 Відповісти
так він же не працевлаштування, бізнес, навчання приіхав, а на війну, захищати Украіну, ризикуючи своім життям. Різниця є?
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03.07.2022 13:25 Відповісти
Іноземні добровольці не в особистих же інтересах приїхали в Україну, як звучить ця стаття 203.
Замість подяки від держави, за яку пролили свою кров штраф і заборона в'їзду. Усі винні у цьому мають бути звільнені, в тому числі ті, які не забезпечили чіткі правила перетину кордону добровольцями. Боневтік оманський має публічно вибачитись за спричинені незручності
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03.07.2022 13:28 Відповісти
Чоловіче , ти ******** на всю голову !!!
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27.08.2022 16:15 Відповісти
Зеленський поверни захиснику украдені гроші з власної кишені
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03.07.2022 12:50 Відповісти
Кірюша це "адьютант его превосходительства Бені" це несамостійна персона,він доводить до погранців "мнение" гнусавого гусака, а в проміжку між нірванною сам керує, так і татаров і смирнов. А причиною цьому є повна нспроможність услужити кремлівським, ось і тупо входять в клінч.
Колись голова Ковельського місьвиконкому в часи Союзу став "знаменитим" після фрази я тебе туди не посилав. Його привели в "чувство" ще тоді. А Кірюша з татарчонками насміхаються над здоровим глуздом і будуть,поки суєтяться на Банковій.
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03.07.2022 12:50 Відповісти
Маємо "гаранта" і його холуїв для яких Україна-місце гешефту. Без їхньої вказівки такі речі не робляться. Тому всі питання до боневтіка!!!
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03.07.2022 13:18 Відповісти
Извините, у него в паспорте не пропечатаны его подвиги. Только пропечатан штамп с датой въезда. К погранцам никаких претензий быть не должно.
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03.07.2022 13:43 Відповісти
Думаю,что у него была справка о ранении, что-то типа военного билета, да и сам он не глухонемой и ситуацию доходчиво объяснил, и проверить можно за 15 минут. А ты что, сам работаешь на границе, что претензий не признаёшь?
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03.07.2022 14:20 Відповісти
Зелене кодло!
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03.07.2022 13:58 Відповісти
Порошенківське кодло нічим не краще (а може й набагато гірше): свого часу воно так само не впускало в країну Міхеіла Саакашвілі - і виштовхувало з неї Савіка Шустера.
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03.07.2022 17:45 Відповісти
І правильно робило, бо ані той, ані інший не принесли Україні жодної користі. На відміну від...
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03.07.2022 17:48 Відповісти
***** в ОП,***** на кордоні!
На передову їх!
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03.07.2022 14:00 Відповісти
*****, які не допомгли мужику прибути на кордон із готовими для перетину документами.
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03.07.2022 14:18 Відповісти
Контракт із ЗСУ на 90 днів строку перебування іноземного туриста не укладається. Усім очевидно, що іноземні добровольці для відбиття кацапської агресії проти України, не є туристами, які приїхали сюди відпочивати і тратити свої гроші, а проливати кров за Україну. Тому, про які 90 днів ти мелеш? Тоді став претензії своєму боневтіку, що він не забезпечив тривалість кацапської агресії не більше 90 днів - максимального строку перебування туриста чи добровольців за твоєю гіпертрофованою маячнею в інтересах ворога України
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03.07.2022 17:06 Відповісти
Дебільне керівництво навіть під час війни неспроможне до розумних, шляхетних дій - ГАНЬБА державним ЗЛОЧИНЦЯМ!!! Ще порошенко гарантував кожному іноземному воїну державний захист ( ГРОМАДЯНСТВО!) - тисячі захисників доси очикують. ВСЕСВІТНЯ ГАНЬБА державним ЗЛОЧИНЦЯМ - МАРОДЕРАМ!!!
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03.07.2022 14:18 Відповісти
Ганьба шкурникам з митниці, на передову їх, нехай окопи риють.Мера з Чернігова теж не пускають. Що за неподобство! Все життя здирниками були, някі реформи їх не беруть!
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03.07.2022 14:36 Відповісти
Вибачте, Сафрон!!! Дякуємо вам за наш захист!!! То якісь ************* так роблять!!!
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03.07.2022 14:41 Відповісти
Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на в'їзд до нашої країни Джерело: https://censor.net/ua/p3351767


Зе КЛОУНИ ЗАКЛИКАЛИ ІНОЗЕМЦІВ В ЛЕГІОН, НЕ ЗМІНИВШИ ДЛЯ НИХ
ПОЛІТИКУ ПРИБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НЕ БІЛЬШЕ 3 МІСЯЦІВ
Класичні Зе довбоконики популістські прокремлівської направленості
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03.07.2022 14:46 Відповісти
Всім громадянам країн , від яких Україна зараз отримує потужну підтримку , повинні зробити безтермінове перебування в нашій країні !! Це подяка , повага від нас до поляків, британців, американців , балтів ... Дурні закони з терміном перебування для європейців , британців , американців...... --скасувати негайно !!
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03.07.2022 14:50 Відповісти
Шегині то сама корумпована і кончена митниця України, там завжди працювали рагулі з місцевих, інтелектуали з селів.
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03.07.2022 15:01 Відповісти
На блін митники то окрема каста, яка нікому не підкоряється і має свою державу, таке враження складається....
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03.07.2022 15:07 Відповісти
кто-то удивлён???
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03.07.2022 15:24 Відповісти
А у меня, Демусики, no comment. Прочитала и заколдобилась, вот.
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03.07.2022 15:44 Відповісти
Бо є два шматка лайна: Зеленьский та Єрмак. Гніди
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03.07.2022 15:44 Відповісти
Цікаво почути Зе з цього випадку
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03.07.2022 16:47 Відповісти
Допоки Банкова буде під окупацією зеленої шобли перемога буде тільки віддалятись
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Я розумію, що в кожного свої обов`язки, але вони б краще букви закону дотримувались, коли їм хабаря пропонують.
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03.07.2022 19:40 Відповісти
Шегини, это там где все взятки берут? Знаем мы этот переход… чистить его давно пора…
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03.07.2022 22:33 Відповісти
Татаров, чебурек (Арахамия), Ермак, Гетманцев - чому досі при владі - Президент рацює на перемогу а ці ублюдки на власну кишеню. А Буданов з Демченко теж у справі та свій шмат хліба з маслом теж мають. Тому цей випадок як і багато інших замнуть.
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04.07.2022 12:14 Відповісти
Загально відомо, що мєнти і гебня переходять на служити ворогу!?На Донбасі, Криму, Херсоні!!? Прикордонники- це мєнтовський підрозділ! МВС. Не дивуюсь, бо мене з документами волонтера від обладміністрації з машиною описаних і облікованих ліків тримали 4 з половиною години, а потім пропустили ! Побоялись розголосу!, Бо після 4 годин став дзвонити знайомим депутатам ВРУ та інш.

..
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06.07.2022 23:05 Відповісти
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