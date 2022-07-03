Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на в'їзд до нашої країни. Що за бл#ство? - Карпунцов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пораненого громадянина Британії із позивним Сафрон, який боронив Україну від окупантів, 5 годин протримали кордоні у Шегинях та змусили сплатити 5 тис. грн штрафу за порушення строку перебування в Україні. Окрім того, йому заборонили в'їзд в нашу країну до кінця року.
Про це повідомив у фейсбуці Валерій Карпунцов, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, хтось може дати логічне пояснення на цю ситуацію? Етнічний українець, громадянин Британії, спецпризначинець. Позивний "Сафрон". Тренував британський спецназ. Має гарний військовий досвід. У 2014-2015 роках приїхав відстоювати Україну у боях з рашистами на сході. Коли почалось широкомасштабне вторгнення - приїхав захищати Україну. Приймав участь у боях під Гостомелем. На минулому тижні отримав поранення. 12 годин їх не могли евакуювати. Пораненою рукою ще витягував із собою 200-х. Їхав на лікування в Англію. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегинях. Він пропустив літак з Польщі. Більш того, його змусили сплатити 5000 грн. штрафу за порушення перебування строку у 90 днів і поставили заборону на в’їзд до України до кінця року!", - зазначає він.
"Це як назвати?!!! Що за бл….ство? Друзі, розшарьте, може все ж хтось таки прояснить ситуацію із таким заохоченням іноземців воювати за Україну !!", - додає Карпунцов.
Будь ласка, зачекайте...
Підсрачників їм, гівнюки.
Вот они и не собирались воевать с кацапней, а разминировали на границе с Крымом, на Чонгаре 4 моста и 6 дамб, буба им обещал шашлыки в мае.
Якось протримали там суки півдня, бо знайшли - увага! - ножика розкладного в карманчику дверей машини... і прям накинулись, ніби віз ящик гранатометів! Мурижили мурижили, мурижили, пропонували рішить питання за бабло... Ніфіга не дав. Так курви ножа віджали. Сказали, приїзжай через місяць в якесь там місцеве оведе, у дільничного забирай. Кончені.
Шкода мені, що в такий непростий час кожен день гинуть найкращі сини й дочки України, а отакі кончені гниди як закублилися в Шегинях, виживуть не дивлячись ні на що, бо лайно не тоне.
Якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули в Україну з тимчасовою метою (бізнес, навчання, працевлаштування, туризм тощо), порушили встановлений Законодавством України строк перебування в державі, вони несуть адміністративну відповідальність, передбачену статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стягнення у вигляді штрафу).
Розмір штрафу варіюється від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн.). При накладенні штрафу враховуються, наприклад, на скільки днів іноземець перевищив дозволений термін перебування, чи притягався раніше до адміністративної відповідальності тощо. Більше того, несплата вказаного штрафу може стати підставою для заборони в'їзду в Україну терміном на 3 роки (за невиконання рішення органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення).
ЯКІ Є ПЕРЕЛІКИ ДЛЯ ПІДСТАВ ЗАБОРОНИ В'ЇЗДУ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ?
Законодавчо визначено вичерпний перелік підстав для накладення заборони в'їзду для іноземця:
якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки України або ж в цілях охорони громадського порядку, здоров'я людей, захисту прав осіб, що проживають на території України;подання особою неправдивих даних при в'їзді, або ж підроблених, зіпсованих, невідповідних або чужих документів (паспорта, візи в Україну тощо);порушення правил перетину кордону у пункті пропуску через державний кордон;порушення митних правил або санітарних норм;невиконання законних вимог посадових/службових осіб на кордоні;невиконання рішення суду або інших уповноважених органів державної влади під час перебування на законних підставах в Україні;в'їзд на окуповані території без спеціального дозволу або з порушенням правил такого в'їзду. (ВЗЯТО З ГУГЛ ПОШУКУ.)
Якщо коротко.
Дали максимальний розмір штрафу і заборону в'їзду. Хоча могли спокійно пропустити, бо в ст. 203 вказано "якщо порушили без поважних причин" . Поважні причини - це завжди на розсуд командира частини.
Ну, а заборона свідчить, що мав місце конфлікт, ну, не за порушення в'їзду на окуповані території таке покарання.
Замість подяки від держави, за яку пролили свою кров штраф і заборона в'їзду. Усі винні у цьому мають бути звільнені, в тому числі ті, які не забезпечили чіткі правила перетину кордону добровольцями. Боневтік оманський має публічно вибачитись за спричинені незручності
Колись голова Ковельського місьвиконкому в часи Союзу став "знаменитим" після фрази я тебе туди не посилав. Його привели в "чувство" ще тоді. А Кірюша з татарчонками насміхаються над здоровим глуздом і будуть,поки суєтяться на Банковій.
На передову їх!
Зе КЛОУНИ ЗАКЛИКАЛИ ІНОЗЕМЦІВ В ЛЕГІОН, НЕ ЗМІНИВШИ ДЛЯ НИХ
ПОЛІТИКУ ПРИБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НЕ БІЛЬШЕ 3 МІСЯЦІВ
Класичні Зе довбоконики популістські прокремлівської направленості
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