Росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини. Били "Градами", "Смерчами", "Торнадо-С". Постраждали діти, - Нацполіція. ФОТО

За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу. Поліція документує кожен воєнний злочин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Окупанти поцілили в міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, смт Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське, Тоненьке.

Росіяни били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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