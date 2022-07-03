Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала мирна мешканка. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки складає 6 метрів, ширина - 10", - йдеться у повідомленні.













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