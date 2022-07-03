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Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала мирна мешканка. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки складає 6 метрів, ширина - 10", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу 01
Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу 02
Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу 03
Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу 04
Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу 05
Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу 06

Читайте також: Близько 4 ранку рашисти завдали ракетних ударів по Харкову. ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Прудянки, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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В Белгороде после мощных взрывов найдены части ЗРК «Панцирь»3.07.2022, 10:44

Путин приказал обстрелять русский город?

В обстрелянных прошлой ночью многоэтажках Белгорода нашли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1». На вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет, а вот у РФ - есть. Похоже, что Россия сама обстреляла свои дома, пишет «Главред».
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03.07.2022 10:49 Відповісти
Та нє может такого бути. То всьо брехня. Кацапи любят друг друга в жопу.
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03.07.2022 10:54 Відповісти
Є вже фото ракет якими обстріляли будинки. Це ракети із російського ППО Панцирь:



Ці дебіли пересрали від своїх старих ракет, які літаю як хочуть та падають де хочуть, і обстріляло намагаючись збити ці старі ракети свої будинки.
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03.07.2022 11:00 Відповісти
Як бачимо одна з російських ракет якими обстрілювали Харків зійшла з курсу і російське ППО в паніці почало намагатись збити всі решта ракет які воно прийняло за ракети зсу. В інтересах простих росіян інформувати ЗСУ про розміщення російського ППО. Тому що ракети в рф залишаються що раз гірші та старіші і таке буде повторюватись все частіше.

Але якщо проінформувати ЗСУ, то воно точково відкалібрує російське ППО і більше вс рф не зможе обстрілювати свої житлові квартали.
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03.07.2022 10:56 Відповісти
рикошет от харькова или постановка ватной хунты ватного госдепа со статистпаами и дикорациями а лайки в телеги и комменты в ютубах..ватники не верят в укр торпедки))
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03.07.2022 11:06 Відповісти
КОНЧЕНІ КАЦАПИ - ПУСКАТИ ІСКАНДЕР ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ.
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04.07.2022 22:36 Відповісти
 
 