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Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала мирна мешканка. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.
"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки складає 6 метрів, ширина - 10", - йдеться у повідомленні.
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Путин приказал обстрелять русский город?
В обстрелянных прошлой ночью многоэтажках Белгорода нашли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1». На вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет, а вот у РФ - есть. Похоже, что Россия сама обстреляла свои дома, пишет «Главред».
Ці дебіли пересрали від своїх старих ракет, які літаю як хочуть та падають де хочуть, і обстріляло намагаючись збити ці старі ракети свої будинки.
Але якщо проінформувати ЗСУ, то воно точково відкалібрує російське ППО і більше вс рф не зможе обстрілювати свої житлові квартали.