Прем'єр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.
Про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщину відвідав прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова". Вдячний делегації за особистий приїзд на Київщину. Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному", – написав Кулеба.
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а харьков, чернигов, сумы
там тоже ужастные разрушения
плюс там продолжаются периодически обстрелы
почему их никто не показывает?
по соображениям безопасности?
или это ермак себе новую стратегию придумал?
Или ты не в курсе географии Украины и не знаешь, где находится Ирпень, а где - Харьков?
просто никто не может дать 100% что в киевскую область что то не прилетит
("спасибо" лукашенко)
так почему по возможности не показать и другие города
подобно киевщине, многие другие области тоже пострадали
и пусть ставят вопрос про какую то гумманитарную миссию в мариуполе
а то они там скоро все разшурат и закопают
а то что люди живут в оккупации, умирают
никого видимо из международных организаций не волнует