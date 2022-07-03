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Прем'єр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

Про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщину відвідав прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова". Вдячний делегації за особистий приїзд на Київщину. Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному", – написав Кулеба.

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Премєр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба 01

Премєр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба 02

Премєр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба 03

Премєр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба 04

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Премєр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба 05

Премєр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба 06

Автор: Наталя Джума
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чекаєм на вихід ушльопків які пишуть про фотосесію західних політиканів!
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03.07.2022 12:43 Відповісти
Русский мир воочию и на ощупь для западной цивилизации....
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03.07.2022 12:51 Відповісти
почему только буча, ирпень и киевская область в целом?
а харьков, чернигов, сумы
там тоже ужастные разрушения
плюс там продолжаются периодически обстрелы
почему их никто не показывает?
по соображениям безопасности?

или это ермак себе новую стратегию придумал?
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03.07.2022 13:01 Відповісти
Нехай іноземці звикають поступово. Маріупіль і все інше подивляться потім. Бо ще серцевий напад станеться від побаченого. Цей шок не на один рік.
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03.07.2022 13:15 Відповісти
показывают. Только по ТВ и по фото. Везти их туда сейчас попросту опасно.
Или ты не в курсе географии Украины и не знаешь, где находится Ирпень, а где - Харьков?
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03.07.2022 13:41 Відповісти
все я в курсе
просто никто не может дать 100% что в киевскую область что то не прилетит
("спасибо" лукашенко)
так почему по возможности не показать и другие города

подобно киевщине, многие другие области тоже пострадали

и пусть ставят вопрос про какую то гумманитарную миссию в мариуполе
а то они там скоро все разшурат и закопают
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03.07.2022 13:57 Відповісти
а то про зерно говорят про зерно
а то что люди живут в оккупации, умирают
никого видимо из международных организаций не волнует
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03.07.2022 13:59 Відповісти
Аа так у нас виявляється є віп- регіон,де НЕ небезпечно.
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03.07.2022 16:04 Відповісти
ну так, він своїм громадянам скаже, що бачив на власні очі цю страшну загрозу, яку несе світові цей "русскій мір"
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03.07.2022 13:54 Відповісти
фигасс его занесло за 10000 км..тут ни питонов ни кингуру не +50 жары и акулов немае
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03.07.2022 19:22 Відповісти
 
 