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Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Другий день окупанти б'ють із РСЗВ "Смерч" по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", - йдеться у повідомленні.
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Украинская сторона информацию вчера не подтверждала, а сегодня пока не комментировала.
https://ria-m.tv/news/291400/*******************************************************************************************************.html