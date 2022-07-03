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Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Другий день окупанти б'ють із РСЗВ "Смерч" по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ Смерч. Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко 01
Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ Смерч. Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко 02Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ Смерч. Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко 03.

Також читайте: Росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів", жертв немає, - міськрада. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Треба більше дронів-камікадзе, для знищення Смерчів.
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03.07.2022 13:16 Відповісти
Шойгу доложил Путину об "освобождении" "ЛНР", - росСМИ
Украинская сторона информацию вчера не подтверждала, а сегодня пока не комментировала.
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03.07.2022 13:16 Відповісти
Как долго мы ждали этих взрывов - реакция жителей Мелитополя на ликвидацию военной базы рашистов
https://ria-m.tv/news/291400/*******************************************************************************************************.html
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03.07.2022 13:23 Відповісти
Да в СМИ говорили что после Лисичанска на Краматорск и Славянск пойдут. Где этот ленд лиз? одни обещания ...
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03.07.2022 13:26 Відповісти
Головне дати людям надію
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03.07.2022 14:35 Відповісти
Кацапы нащупали удачную тактику по захвату райцентров. Оборону Краматорска, Бахмута, Славянска надо готовить уже сейчас.
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03.07.2022 13:35 Відповісти
яка тактика прощо тут говорити стирати город за городом -- кричали на других стрічках сайта що там і там одні ватники -- мнда методички в роботі
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03.07.2022 14:38 Відповісти
А нельзя ли по Ростову ответить?
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05.07.2022 13:28 Відповісти
 
 