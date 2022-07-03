Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко. ФОТО

Другий день окупанти б'ють із РСЗВ "Смерч" по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", - йдеться у повідомленні.



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