В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Маріуполі напередодні, 2 липня, згорів склад СТО, де зберігалося награбоване окупантами майно.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам", - написав він.
Андрющенко зазначив, що Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів.
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