В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко. ФОТО

У Маріуполі напередодні, 2 липня, згорів склад СТО, де зберігалося награбоване окупантами майно.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів.

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