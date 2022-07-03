УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11888 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
9 451 12
війна (56949) Маріуполь (2822) окупація (5863) пожежа (3752) партизани (182) Андрющенко Петро (638)

В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі напередодні, 2 липня, згорів склад СТО, де зберігалося награбоване окупантами майно.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів.

Також читайте: Отримано підтвердження, що в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер "Акула", - Андрющенко

В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко 01
В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
03.07.2022 13:43
+16
Як прийшло, так і пішло з димом.
показати весь коментар
03.07.2022 13:36
+14
Бурят у удмурта вкрав унітаз.
показати весь коментар
03.07.2022 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бурят у удмурта вкрав унітаз.
показати весь коментар
03.07.2022 13:34 Відповісти
Як прийшло, так і пішло з димом.
показати весь коментар
03.07.2022 13:36 Відповісти
Впрочем как и они пойдут за ветром.
показати весь коментар
03.07.2022 14:03 Відповісти
всё. что награблено непосильным трудом
показати весь коментар
03.07.2022 13:37 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 13:43 Відповісти
Аяяяяй! Нє доглядєлі, нє збереглі, жони будуть ругать кацапенков, требовать .. жони, приезжайте самі, тут вам дадуть койшо.
показати весь коментар
03.07.2022 13:49 Відповісти
От нєпруха,дажє ношениє труси лапатнікі нє доносят...
показати весь коментар
03.07.2022 13:59 Відповісти
Так значить - й їхні дружини грішні там же вщент спопелилися?
показати весь коментар
03.07.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 14:25 Відповісти
Алекс Скела, ти хоч трохи мозок повинен вмикати і вимикати російскі меми в собі. Скільки тобі рочків? З якого фільма скрін і про кого була антипропаганда в ньому знаєш?
показати весь коментар
04.07.2022 21:40 Відповісти
Черговій Маньці труси не доїдуть і тампакси ...б.у
показати весь коментар
03.07.2022 16:10 Відповісти
 
 