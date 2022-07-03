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Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Основні руйнівні удари ворог спрямовує на м. Лисичанськ та прилеглі населені пункти, знищення всього живого – єдиний спосіб загарбати українські землі. Поліцейські документують військові злочини РФ задля притягнення винних до невідворотної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція 01

"Протягом минулої доби на території Луганської області зафіксовано 12 обстрілів з різного виду озброєння по Лисичанську, Золотарівці та Білогорівці. Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, торгівельні заклади, є поранені місцеві мешканці. Всі факти внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни". Розпочаті досудові розслідування за двома фактами незаконного заволодіння транспортними засобами – ст. 289 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внесено до ЄРДР звернення мешканки тимчасово окупованої території щодо мародерства на непідконтрольній українській владі території.

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Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція 02

"Викрито два колаборанти, які перейшли на бік окупанта та зайняли керівні посади в "органах місцевого самоврядування" незаконного військового формування "лнр". Зареєстровані 4 звернення громадян щодо втрати зв’язку з рідними, поліцейські розпочали пошукові заходи", - додають у Нацполіції.

Поліцейські звертаються до всіх луганчан, особливо тих, хто залишився на території області: дбайте про власну безпеку, тримайтеся ближче до укриттів, не вірте фейкам, які активно продукують російські пропагандисти.

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Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція 03
Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція 04
Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція 05
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Дивно,а Шаман доповів *****,що контролюють Луганщину на 100%.Чи то такий жест доброї волі як зі Зміїним?
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03.07.2022 14:09 Відповісти
"нищення всього живого - єдиний спосіб загарбати українські землі." ну так їх це влаштовує їм потрібна тільки теріторія крок за кроком якщо так будем відступати місто за містом аж до Дніпра і далі одне місто випалять зруйнують завтра інше- прямо зараз оккупанты очень мощно обстреливают Краматорск и Славянск в Донецкой области
Местные СМИ сообщают, что есть прилёты в жилые дома.
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03.07.2022 14:09 Відповісти
ми виграємо час для формування наших нових бригад по стандарту НАТО
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03.07.2022 14:32 Відповісти
Если Зеля не собирается защищать территорию, то зачем тогда просить оружие и вести войну?
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03.07.2022 14:29 Відповісти
Понять зеленского невозможно. Надо спросить у 73% что происходит?
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03.07.2022 14:33 Відповісти
Там у них вместо мозгов пробковое дерево 🌲, то есть пробка из под бутылки.
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03.07.2022 14:39 Відповісти
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03.07.2022 15:46 Відповісти
що ж це відбувається, б'ють по "Асвабажденним" територіям. Де логіка?
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03.07.2022 14:44 Відповісти
так вам все і росказали тут для всіх ніхто правди нескаже -- і це правльно
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03.07.2022 14:49 Відповісти
 
 