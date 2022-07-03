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Війська РФ завдали ракетного удару по підприємству у Київському районі Харкова, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів у Київському районі Харкова. Обстріли міста відбулися вранці 3 липня. Військові РФ продовжують нищити інфраструктуру Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, кількість постраждалих встановлюється.

"Ракетного удару армія росії завдала по підприємству. Пошкоджено нежитловий фонд міста та автобуси. Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1 провели огляд місця події та зібрали речові докази. На місці події працювали співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим райуправління відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали ракетного удару по підприємству у Київському районі Харкова, - Нацполіція 01
Війська РФ завдали ракетного удару по підприємству у Київському районі Харкова, - Нацполіція 02
Війська РФ завдали ракетного удару по підприємству у Київському районі Харкова, - Нацполіція 03
Війська РФ завдали ракетного удару по підприємству у Київському районі Харкова, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Конченые твари.
показати весь коментар
03.07.2022 14:15 Відповісти
запретите блогерам ходить и показывать города. Вчера очередная идиотка ходила и показывала эти места" приговаривая покажу что осталось и что уцелело". Они на этом деньги зарабатывают. а мозги отсохли.
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03.07.2022 15:32 Відповісти
 
 