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Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою трофейну техніку - новітню російську БМП-3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. - Закарпатський легіон

Як зазначається, під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом.

"Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина "несправність" - страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків", - йдеться у повідомленні.

Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів.

Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 01
Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 02
Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 03
Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 04

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Да , там теперь надо кило китайских палочек сжечь , что-бы как-то "перебить" крепкий кацапский сморід ...
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03.07.2022 16:05
+4
Ця "новітня" зброя тягне на 70-80і роки минулого століття
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03.07.2022 15:58
+3
Ее не получили, а захватили. Теперь это трофей.
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03.07.2022 16:00
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Ця "новітня" зброя тягне на 70-80і роки минулого століття
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03.07.2022 15:58 Відповісти
Интересно, снаряды к 100-мм пушке у нас хоть в каком-то количестве, кроме трофейных есть где взять? Раньше были в единичных экземплярах. Или эти БМП-3 используют только как носитель 30 мм орудия.
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03.07.2022 16:20 Відповісти
А від рапіри не підходять?
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03.07.2022 16:52 Відповісти
Ее не получили, а захватили. Теперь это трофей.
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03.07.2022 16:00 Відповісти
Да , там теперь надо кило китайских палочек сжечь , что-бы как-то "перебить" крепкий кацапский сморід ...
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03.07.2022 16:05 Відповісти
в російському сегменті соціальних мереж та ютуб набирає популярність відео - "Як спиляти мушку з гармат бронетехніки, яка перебуває на озброєнні росії"
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03.07.2022 16:12 Відповісти
Пора уже какую-нибудь мотопехотную бригаду перевести на затрофеенные троечки. Например, 128-ую.
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03.07.2022 16:23 Відповісти
Молодці , хлопці , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 16:59 Відповісти
такі вони госпідари, що техніку кидають, цікаво, а хоть втікли далеко?
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03.07.2022 18:16 Відповісти
Пля, ця нова рашистська тхніка (бо тхне), виглядає в сто разів уйопніше, ніж навіть радянська! Деградація москалів і КРЖопість "наліцо"!
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03.07.2022 20:50 Відповісти
 
 