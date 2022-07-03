У День ВМС Зеленський вручив захисникам України ордени "Золота Зірка" та інші державні нагороди. ФОТОрепортаж

У День Військово-Морських сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, а також інші державні нагороди, яких удостоєні українські захисники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Він наголосив, що Україна пишається кожним військовим ВМС, адже із самого початку російської агресії вони дають гідну відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат.

"Вони змусили ворожий флот залишити прибережну морську зону й відмовитися від артилерійських обстрілів узбережжя. Крейсер "Москва", інші російські кораблі та десантні катери відчули силу нашої сучасної ракетної зброї", - констатував Зеленський.

За його словами, завдяки вмілим діям українських військових було зірвано проведення морської десантної операції ворога.

Президент зазначив, що героїчні бойові дії морських піхотинців на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині назавжди заслужили повагу й подяку українського народу.

Морські авіатори також відмінно проявили себе у боротьбі з російською армією, наголосив глава держави.







































"Знищені українськими моряками ворожі ракети, літаки й гелікоптери не дають агресору дістатися своїх цілей, зберігають об’єкти критичної інфраструктури, а найголовніше - зберігають життя наших українських громадян! Україна пишається вами усіма, надихається вашими успіхами, передусім бойовими, підтримує вас, розділяє біль втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту, їхню незламність, непереможність, їхню і нашу перемогу", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що нарощування спроможностей ВМС завжди буде пріоритетом влади.

"Ми прагнули й робили все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю нашої держави. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого часу, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому", - сказав він.

Глава держави висловив переконання, що високий професіоналізм військових ВМС уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, гарантовано відправлять вслід за "російським кораблем" решту корабельного складу російського агресора.

Від імені Української держави та народу Президент висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських сил Збройних Сил України за героїчне виконання військового обов’язку, мужність, самопожертву, яку вони щоденно демонструють у боях проти окупантів. Він побажав українським військовим морякам міцного здоров’я, незламного духу та якомога швидшої перемоги всім нам.

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Володимир Зеленський зазначив, що радий можливості зустрітися в День ВМС із захисниками та вручити їм заслужені державні нагороди.

"Зокрема, орден "Золота Зірка" Президент вручив командувачу морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ генерал-лейтенанту Юрію Содолю, під керівництвом якого оперативно-тактичне угруповання "Схід" з 24 лютого 2022 року веде оборонну операцію проти військ російських окупантів на сході України. Завдяки його військовому таланту надзвичайно ефективно здійснюється планування та застосування артилерійських підрозділів і танкових резервів під час відбиття масованих атак ворога. Юрій Содоль особисто працює на лінії зіткнення, безпосередньо надає дієву допомогу командирам на бойових позиціях", - йдеться у повідомленні.

Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджений командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Він бере безпосередню участь у плануванні застосування та управління сил і засобів ВМС у районі м. Одеса, у забезпеченні протидесантної оборони та протидиверсійних дій у чорноморській та азовській операційних зонах. За його участю вдалося здійснити постановку мінних загороджень та не дати ворогу провести десантну операцію у північно-західній території Чорного моря.

Крім того, президент вручив орден Данила Галицького старшому лейтенанту Юрію Гамазі, командиру взводу морської піхоти. З 24 лютого 2022 року він виконує бойові завдання із захисту територіальної цілісності й недоторканності України, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Завдяки професіоналізму та рішучим діям Юрія Гамаги особовий склад морських піхотинців перегрупувався та продовжує тримати оборону поблизу н. п. Березнегувате Миколаївської області.

Орден з рук Глави держави також отримали капітан-лейтенант Руслан Іванов та капітан 3-го рангу Олександр Купа, які з березня 2022 року у складі водолазної групи тактичної групи оборони пункту базування Одеса здійснюють обстеження морських мінних загороджень. Руслан Іванов у складі водолазної пари особисто знешкодив дві якірних міни, Олександр Купа - три міни.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і незалежність України.

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Зеленський наголосив: ми завжди будемо вдячні всім, хто веде запеклі бої з російськими загарбниками на морі, на суші та в повітрі, проявляє неабиякі героїзм, стійкість і непереможний характер, і завжди будемо пам’ятати подвиг кожного й кожної, хто віддав життя за Україну.