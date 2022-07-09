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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів та Гуляйполе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА і публікує наслідки постійних обстрілів Гуляйполя.

За даними Запорізької ОВА, протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів, Гуляйполе.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1505 людей, з них 373 – діти.

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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 01

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по Гуляйполю. Майже повністю зруйнований п’ятиповерховий будинок, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 03

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 04

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 05

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 06

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 07

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА 08

Автор: Наталя Джума
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В Запорізькій області чомусь втомлюються і падають мости, ламаючи всю логістику московитам. Партизани знають що роблять.
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09.07.2022 11:06 Відповісти
Дивно,що вже тривалий час цю частину обробляє ворог з усіх видів артилерії,а якась частина люду ще не евакуювалася.Хоча чому дивно(Або вірять в Бога й пронесе,або свідомо чекають "асвабаждєнія сваімі".
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09.07.2022 11:18 Відповісти
Кирялівку вже асвабаділі. Азовське море, розпал сезону.
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09.07.2022 11:22 Відповісти
це ганьба для нашої влади, а ви ще сарказмуєте з цього приводу
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09.07.2022 11:49 Відповісти
мене більше дивує що "вже тривалий час цю частину обробляє ворог з усіх видів артилерії" а ми нічого не робимо (або зовсім не достатньо) щоб це припинити. людей виживають зі своїх домівок, а ви так просто про це кажете... мабуть тому, що вас це ніяк не стосується!
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09.07.2022 11:48 Відповісти
 
 