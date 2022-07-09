Упродовж минулої доби окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів та Гуляйполе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА і публікує наслідки постійних обстрілів Гуляйполя.

За даними Запорізької ОВА, протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів, Гуляйполе.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1505 людей, з них 373 – діти.

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