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Передавав ворогу дані про ЗСУ: мешканцю Краматорська повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора у Facebook.

"Мешканцю м. Краматорська повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з травня по липень громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ в окремих районах Донецької області.

Зазначається, що ця інформація "дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалася державою-окупантом під час військової агресії проти України".

Чоловіка затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Чоловік під час окупації Київщини катався з рашистами та показував їм, куди заселитися. Тепер може сісти довічно. ВIДЕО

Передавав ворогу дані про ЗСУ: мешканцю Краматорська повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
за яйця в центрі міста підвисити потвору знахабнілу
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09.07.2022 11:24
+11
Кому нужны эти подозрения орт ген. прокурорши. Их надо отстреливать - "оказал сопротивление" или классическое "при попытке бегства"
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09.07.2022 11:27
+11
Тоесть этот паразит передавал важные данные о ВСУ. А враг используя его информации уничтожал украинских воиск и технику. Тоесть этот паразит стал причиной убииства не одного украинца. Ну а какое наказание его ждет? Ровным счетом ничего. Потаскают и дадут пару лет и все. Хотя он заслужил смерти.
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09.07.2022 11:56
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за яйця в центрі міста підвисити потвору знахабнілу
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09.07.2022 11:24 Відповісти
Кому нужны эти подозрения орт ген. прокурорши. Их надо отстреливать - "оказал сопротивление" или классическое "при попытке бегства"
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09.07.2022 11:27 Відповісти
e proshe variant - delaem "metku" , otbiraem dokumenti i na peredok - bez oruzhija , pustj bezhit esli hoche...tuda
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09.07.2022 11:31 Відповісти
Війна проявляє принишлу вату.
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09.07.2022 11:27 Відповісти
"Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України." Лише одного?
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09.07.2022 11:52 Відповісти
Тоесть этот паразит передавал важные данные о ВСУ. А враг используя его информации уничтожал украинских воиск и технику. Тоесть этот паразит стал причиной убииства не одного украинца. Ну а какое наказание его ждет? Ровным счетом ничего. Потаскают и дадут пару лет и все. Хотя он заслужил смерти.
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09.07.2022 11:56 Відповісти
В Славянске и Краматорске полно мудаков путлера...включая корректировщиков огня...среди них могут быть бабы...
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09.07.2022 11:57 Відповісти
а наумов скільки всього передав рашистам? а єрмак?
і нічого. шавок якихось ловлять і все.
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09.07.2022 12:02 Відповісти
Безмозгла упорота вата. В Маріуполі здавали москалям все що могли- від наших позицій, до цивільних укриттів та резервних електро і водопостачання, продскладів. Отримали руzzкій уйй без солі і руіни.
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09.07.2022 12:17 Відповісти
Є такі, що радіють.
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11.07.2022 22:33 Відповісти
Ого **** жлукто від'їв на українських харчах!
Слідство, суд, винуватий - то ростріл, інакше Україна ніколи не позбудеться цієї парашної гнилі!
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09.07.2022 12:23 Відповісти
Ця падаль з числа, так званих "мирних мешканців".
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09.07.2022 13:18 Відповісти
Почему до сих пор таких крыс не стреляют на месте. Мразь такая во время войны должна быть уничтожена на месте
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09.07.2022 14:09 Відповісти
 
 