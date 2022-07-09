Передавав ворогу дані про ЗСУ: мешканцю Краматорська повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора у Facebook.
"Мешканцю м. Краматорська повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, з травня по липень громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ в окремих районах Донецької області.
Зазначається, що ця інформація "дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалася державою-окупантом під час військової агресії проти України".
Чоловіка затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
і нічого. шавок якихось ловлять і все.
Слідство, суд, винуватий - то ростріл, інакше Україна ніколи не позбудеться цієї парашної гнилі!