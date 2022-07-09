Окупанти цілеспрямовано знищують врожай на Херсонщині, відкрито кримінальні провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо цілеспрямованого знищення врожаю на Херсонщині військовими РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Поліція Херсонської області.

"На Херсонщині російські окупанти продовжують цілеспрямовано знищувати врожай, обстрілюючи сільськогосподарські угіддя запальними снарядами. Щодня виникають масштабні пожежі, уже вигоріло сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур, вигорають полезахисні смуги та ліси. Як відомо, знищення хліба є одним з найбільш тяжких злочинів у воєнний час. Нині від ворожих обстрілів потерпають як деокуповані населені пункти області, так і ті, що тимчасово перебувають під окупацією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через постійні обстріли гасити такі пожежі на деокупованих територіях вкрай важко, а на окупованих землях росіяни навмисно не дозволяють гасити займання, загарбники знищують склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Щоб урятувати хоч частину врожаю, селяни працюють на техніці поруч зі стіною вогню. Після пожеж залишається випалена земля.

"Лише на цьому тижні на території Херсонщини мало не щодня фіксувалися пожежі у лісах та на полях через обстріли. Як наслідок, біля с.Розлив Білозерської територіальної громади сталося загоряння 12 гектарів посівів зернових культур, а також загоряння соснового лісу в Олешківській територіальній громаді. Через присутність там військ РФ пожежі ніхто не гасив.

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Внаслідок обстрілу Генічеського району спалахнула пожежа на полі з пшеницею біля смт Новоолексіївка та села Новопокровка. Вигорів врожай та сільськогосподарська техніка.

Після обстрілу військами РФ Каховського району сталося загоряння соснового лісу на площі понад 5 гектарів", - зазначили в поліції.

Крім того, військовослужбовці РФ обстріляли Великоолександрівську територіальну громаду. Сталося загоряння посівів озимої пшениці та ячменю загальною площею близько 150 га.

Через артилерійський обстріл росіян сталося загоряння соснового лісу біля с.Кохани, а також виникла пожежа на трьох гектарах соснового лісу на території Олешківського лісомисливського господарства.

За усіма фактами поліції відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.





















