Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області під час проведення контрдиверсійних заходів прикордонники виявили ознаки дистанційного мінування на узбіччі однієї з доріг, що веде з передмістя в обласний центр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Про небезпечну знахідку правоохоронці повідомили співробітників ДСНС

"Під час подальшого огляду місцевості рятувальники виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, підключених до радіокерувального дистанційного пульта. Вибухонебезпечні предмети вилучені і будуть знищені", - йдеться в повідомленні.

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