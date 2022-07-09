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Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області під час проведення контрдиверсійних заходів прикордонники виявили ознаки дистанційного мінування на узбіччі однієї з доріг, що веде з передмістя в обласний центр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Про небезпечну знахідку правоохоронці повідомили співробітників ДСНС

"Під час подальшого огляду місцевості рятувальники виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, підключених до радіокерувального дистанційного пульта. Вибухонебезпечні предмети вилучені і будуть знищені", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги на Харківщині 01

Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги на Харківщині 02

Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги на Харківщині 03

Автор: Наталя Джума
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Бережи вас Господь, хлопці
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09.07.2022 13:46 Відповісти
Радіокерований пристрій - знять!
Снаряди укомплектувать і відправить "власникам"
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09.07.2022 14:05 Відповісти
Враховуючи вагу 152 (45 кг) це не виглядає на свіжу акцію - чи були там орки навесні - закладка перед відступом? (між нішим є аналогії з 2 світової і то в Харкові)
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09.07.2022 14:06 Відповісти
Навіщо знищувати, як в нас і так бракує снарядів 152 мм? Чому б не повернути їх оркам з наших гаубиць?
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09.07.2022 14:21 Відповісти
+ 100!

Або віддайте теробороні Сумщини - нехай на прикордонній дорозі сюрприз поставлять
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09.07.2022 17:46 Відповісти
 
 