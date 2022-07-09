Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь "гуманітарну допомогу". ФОТОрепортаж

В тимчасово окупований Маріуполь з Тульської області РФ передали "гуманітарну допомогу".

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає скарказму коментувати таку турботу про маріупольців", - йдеться в повідомленні.

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