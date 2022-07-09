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Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь "гуманітарну допомогу". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В тимчасово окупований Маріуполь з Тульської області РФ передали "гуманітарну допомогу".

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає скарказму коментувати таку турботу про маріупольців", - йдеться в повідомленні.

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Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь гуманітарну допомогу 01
Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь гуманітарну допомогу 02
Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь гуманітарну допомогу 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
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09.07.2022 14:58
+10
ну це понятно ..то блини з лопат жерли , а це хліб тепер будуть жерти
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09.07.2022 14:56
+8
Все правильно: поїв пліснявого хлібця і поки не здох - іде копать собі могилу
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09.07.2022 15:01
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ну це понятно ..то блини з лопат жерли , а це хліб тепер будуть жерти
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09.07.2022 14:56 Відповісти
блинов не будет и в лес самим идти.... могилы копать
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09.07.2022 16:15 Відповісти
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09.07.2022 14:58 Відповісти
Tak,tak.. tze zsh same spalo na dumku odrazu
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09.07.2022 15:25 Відповісти
Вся рашка в одній світлині...
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09.07.2022 19:34 Відповісти
могилы копать?
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09.07.2022 15:00 Відповісти
Причем самому себе..
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09.07.2022 15:04 Відповісти
Чим багаті..., як кажуть.
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09.07.2022 15:01 Відповісти
Все правильно: поїв пліснявого хлібця і поки не здох - іде копать собі могилу
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09.07.2022 15:01 Відповісти
Який сарказм? Здали південь а тепер сміються що у людей нема лопат щоб могили копати
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09.07.2022 15:03 Відповісти
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09.07.2022 15:04 Відповісти
привыкайте это руский мир .бесплатно ишачить на благо ОПГ Озеро и жрать scheise
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09.07.2022 15:05 Відповісти
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09.07.2022 15:07 Відповісти
говенца бы им с лопаты
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09.07.2022 15:08 Відповісти
Я не розумію що заважає сайту Цензор називати це утворення-"засрашка" чи " кацапстан"? Ви ведете інформвійну? Так ведіть їх,й@б вашу ма...!!! Кацапи чіпляються до кожної літери і до кожної цифри. До кожного слова і до кожного речення. А в нас як завжди--"та пох#й".🤦
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09.07.2022 15:08 Відповісти
Гнилой хлеб и лопаты. Ну что, жители рузгого мира которые его ждали. Перспективы вам понятны?
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09.07.2022 15:09 Відповісти
мариуполь приазовье
какой еще бамбас

это им "властям" регионов типа надо отчитаться о помощи
представляю что они там насобирали...
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09.07.2022 15:09 Відповісти
Інформ-війна, це не срач. Нормально все. Не мірятись же піпіскамі з кацапами, хто крутіше образить іншого.
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09.07.2022 15:14 Відповісти
Бомба попала в детский сад в г.Дружковка Дон.обл.

Воронка глубиной метра три...
Любит путлер бамбас дамбить...
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09.07.2022 15:11 Відповісти
вонючий конашенков скажет что там был азов или нацисты
или националисты
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09.07.2022 15:31 Відповісти
Лопати трупи закопувать?
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09.07.2022 15:31 Відповісти
Вы что до сих пор ничего не поняли, не смешно вам - это РАИСЯ!!! И жирик сдох
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09.07.2022 15:34 Відповісти
Лопати мабуть для того щоб вбитих родичів закопувати.
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09.07.2022 15:53 Відповісти
Хліба українського мало було, да.
Все до срасії хотіли. От і вона
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09.07.2022 15:54 Відповісти
А кацапы так свой скот и кормят. Гнилью с лопат.
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09.07.2022 16:10 Відповісти
зато от русскіх братушєк... ах, как ви ждалі їх всєгда в маріуполє... ну, ото їжте, не заляпайтеся ... смачного.
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09.07.2022 16:12 Відповісти
С Россией все понятно, как остальной мир, который называет себя цивилизованным и прогрессивным, может смотреть и допускать такие бесчеловечные действия в центре Европы?
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09.07.2022 16:38 Відповісти
Лопатами собі могили копати, а хлібом нажертися перед смертю
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09.07.2022 18:18 Відповісти
Ту буханку покласти на кришку гроба.
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11.07.2022 17:25 Відповісти
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10.07.2022 00:50 Відповісти
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10.07.2022 01:24 Відповісти
 
 