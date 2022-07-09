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Пліснявий хліб та лопати: Росія передала у Маріуполь "гуманітарну допомогу". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В тимчасово окупований Маріуполь з Тульської області РФ передали "гуманітарну допомогу".
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає скарказму коментувати таку турботу про маріупольців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар09.07.2022 14:58
+10 neverlok lok
показати весь коментар09.07.2022 14:56
+8 Яр Холодний
показати весь коментар09.07.2022 15:01
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Будь ласка, зачекайте...
какой еще бамбас
это им "властям" регионов типа надо отчитаться о помощи
представляю что они там насобирали...
Воронка глубиной метра три...
Любит путлер бамбас дамбить...
или националисты
Все до срасії хотіли. От і вона