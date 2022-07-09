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Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу російськими окупантами загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровщини.

"Зранку 9 липня 2022 року ворожа армія РФ здійснила ракетний обстріл забороненими касетними боєприпасами по одному з районів міста Кривого Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу 41-річна жінка загинула на місці.

20-річна спортсменка та її батько, які тренувалися на спортмайданчику, зазнали численних осколкових поранень та були госпіталізовані до лікарні. Від поранень, несумісних з життям, дівчина померла в реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитячого садка та автомобілі містян.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні, зазначили в прокуратурі.

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Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка 01
Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка 02
Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка 03
Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка 04
Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка 05
Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка 06

Автор: Богдан Гуньковський
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приїхав бідоносець на Дніпропетровщину вчора, і за 3 дня до взяття Лисичанська писали що зеленський тайно посетил город також
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09.07.2022 15:16 Відповісти
Где появляется Зе, там приходит жо.а.Это давно замечено.
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09.07.2022 18:59 Відповісти
Суки кацапські варвари щ б ви виздихали гади і хай видохне росія з її дибільним народом.
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09.07.2022 15:25 Відповісти
Не понимаю почему эти дегенераты должны находится в ООН. Мир постепенно сходит с ума.
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09.07.2022 20:45 Відповісти
та вже давно, носяться з ідеямі, які так само далекі від реальності як Туманність Андромеди від Землі.
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09.07.2022 22:31 Відповісти
 
 