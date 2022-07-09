Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу російськими окупантами загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровщини.

"Зранку 9 липня 2022 року ворожа армія РФ здійснила ракетний обстріл забороненими касетними боєприпасами по одному з районів міста Кривого Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу 41-річна жінка загинула на місці.



20-річна спортсменка та її батько, які тренувалися на спортмайданчику, зазнали численних осколкових поранень та були госпіталізовані до лікарні. Від поранень, несумісних з життям, дівчина померла в реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення школи, дитячого садка та автомобілі містян.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні, зазначили в прокуратурі.

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