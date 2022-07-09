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Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка "Спротив-2022". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Андріївському узвозі в Києві відкривається волонтерська виставка "СПРОТИВ 2022".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, благодійна виставка створена волонтерськими колективами, що забезпечують військові підрозділи.
"Серед десятків експонатів - одне з відомих крісел-катапульт смертників, які навмисно пошкоджують російські військові, щоб їхні пілоти вмирали, але не потрапляли в полон. Знешкоджені зразки касетних снарядів "Ураганів" та "Градів". Особисті речі окупантів, що стали "хорошими руськими" на нашій землі. Речі українців, знайдені в розбомблених колонах російських мародерів під Бучею", - розповіли організатори.
Топ коментарі
+8 mrSmith
показати весь коментар09.07.2022 16:50
+5 Fantomas
показати весь коментар09.07.2022 16:56
+4 Zapzap Za
показати весь коментар09.07.2022 17:10
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Будь ласка, зачекайте...
По перше, в кацапський техніці.
По друге, на радіоринку, де дядьки скупають старі плати.
Це ще ті "нанотехнологічні продукти"...
Відправляйте на гастролі по столицях Європи - нехай люди дивляться на "другу могольську армію світу" і прикинути що їх чекає з цими касетними ************ та дротиками, якщо не зупинити диявола в Україні