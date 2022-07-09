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Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка "Спротив-2022". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Андріївському узвозі в Києві відкривається волонтерська виставка "СПРОТИВ 2022".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, благодійна виставка створена волонтерськими колективами, що забезпечують військові підрозділи.

"Серед десятків експонатів - одне з відомих крісел-катапульт смертників, які навмисно пошкоджують російські військові, щоб їхні пілоти вмирали, але не потрапляли в полон. Знешкоджені зразки касетних снарядів "Ураганів" та "Градів". Особисті речі окупантів, що стали "хорошими руськими" на нашій землі. Речі українців, знайдені в розбомблених колонах російських мародерів під Бучею", - розповіли організатори. 

Також читайте: У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка "Ленд-ліз. Перезавантаження". ФОТО

Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 01
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 02
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 03
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 04
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 05
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 06
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 07
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 08
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 09
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 10
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 11
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 12
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 13
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 14
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 15
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 16
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 17
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 18
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 19
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 20
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 21
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 22
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 23
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 24
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 25
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 26
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 27
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 28
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 29
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 30
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 31
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 32
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 33
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 34
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 35
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 36
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 37
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 38
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 39
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 40
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 41
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 42
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 43
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 44
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 45
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 46
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 47
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 48
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 49
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 50
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 51
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 52
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 53
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 54
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 55
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 56
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 57
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 58
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 59
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 60
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 61
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 62
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 63
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 64
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 65
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 66
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 67
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 68
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 69
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 70
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 71
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 72
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 73
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 74
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 75
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 76
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 77
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 78
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 79
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 80
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 81
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 82
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 83
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 84
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 85
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 86
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 87
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 88
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 89
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 90
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Таку електроніку, можна зустріти лише в двох місцях.
По перше, в кацапський техніці.
По друге, на радіоринку, де дядьки скупають старі плати.
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09.07.2022 16:50
+5
хлам какой доисторический
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09.07.2022 16:56
+4
Так выставка называется "спротив", так что все правильно))
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09.07.2022 17:10
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сУпротив...мову вчи,модер.
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09.07.2022 16:48 Відповісти
Так выставка называется "спротив", так что все правильно))
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09.07.2022 17:10 Відповісти
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09.07.2022 17:22 Відповісти
Таку електроніку, можна зустріти лише в двох місцях.
По перше, в кацапський техніці.
По друге, на радіоринку, де дядьки скупають старі плати.
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09.07.2022 16:50 Відповісти
Р-407 - это серьёзно? Хотя-бы Р-107М (но их давно наверное на КМ-ки списали). А в танках Р-123?
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09.07.2022 18:12 Відповісти
да попадались среди лута и123
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09.07.2022 18:50 Відповісти
Я просто бачу ці плати і воно мені нагадує нутрощі магнітофону "Юпітер", чи радіоприймача "Ленінград".
Це ще ті "нанотехнологічні продукти"...
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09.07.2022 19:30 Відповісти
Або у мене - радіоаматора.
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09.07.2022 21:59 Відповісти
хлам какой доисторический
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09.07.2022 16:56 Відповісти
Виставка гарна!

Відправляйте на гастролі по столицях Європи - нехай люди дивляться на "другу могольську армію світу" і прикинути що їх чекає з цими касетними ************ та дротиками, якщо не зупинити диявола в Україні
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09.07.2022 17:41 Відповісти
Щодо "навмисно зіпсованих російськими військовими" катапультних крісел "Щоб льотчики в полон не потрапляли" - НАСМІШИЛО! Не треба видавать звичайне "розгильдяйство" ПДС-овців за якісь "диверсії" Просто кацапи пригнали свої літаки ще взимку в БРСР Там зима "сира" - то "плюс" то "мінус" Парашутні системи навіть влітку повинні не рідше 1 разу в два місяці "переукладаться" - щоб не "злежувалися" А тут зима Підвищена вологість Парашути після польотів повинні буть зняті з крісел, внесені в сухе тепле приміщення Само-собою хер там що робилося Легше поставить формальний запис у формулярі про "переукладку" А парашути, лежачи в кабінах літаків, набиралися сирості Вночі - перемерзали і злипалися От тобі і "смертники"
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09.07.2022 18:14 Відповісти
а то шо до піропатрона провід відключено, тоже перемерз і підключився?
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09.07.2022 18:43 Відповісти
я люблю радянську електроніку...
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09.07.2022 21:25 Відповісти
Є певні елементи з високим ступнем надійності, особливо серед воєнщини а в загалом - хлам який шкода викинути...
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09.07.2022 22:04 Відповісти
Щщи,хоть *** полощи
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14.07.2022 21:42 Відповісти
 
 