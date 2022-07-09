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У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій".

Про це заявив губернатор Олександр Богомаз, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський диверсант готував вибухи на залізниці, його затримали, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Влада РФ не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.

У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 01
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 02
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 03
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 04
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 05
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Топ коментарі
+36
"Можем повторить" сбывается - опять на Брянщине партизаны рвут фашистские составы)
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09.07.2022 20:16
+33
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09.07.2022 20:22
+26
Схоже на дешеву та рукожопу постанову в кацапському стилі.
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09.07.2022 20:20
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"Можем повторить" сбывается - опять на Брянщине партизаны рвут фашистские составы)
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09.07.2022 20:16 Відповісти
это ихние коммуно-анархисты.
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09.07.2022 20:19 Відповісти
Петарда💥 Жутко опасная штука
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09.07.2022 20:27 Відповісти
є особливо коли вона має 300 гр. фейкового еквіваленту
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09.07.2022 21:15 Відповісти
- Почему у России не получается подчинение Украины российскому влиянию?
- Потому что россияне (в силу своей ограниченности) не могут понять, что когда украинец критикует свою власть, то это совсем не значит, что он восхищается российской, которая силой пытается навязать ему Русский мир"! (это всё равно, если-бы пьяный "голодранец" в кабаке учил работящего крестьянина ведению сельского хозяйства…)
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09.07.2022 20:38 Відповісти
кино и немцы ой, руские
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09.07.2022 20:17 Відповісти
без разницы, все равно нацисты
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09.07.2022 20:49 Відповісти
Дилетанты-любители.
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09.07.2022 20:19 Відповісти
Схоже на дешеву та рукожопу постанову в кацапському стилі.
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09.07.2022 20:20 Відповісти
Стопудово
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10.07.2022 09:14 Відповісти
Та то бухі лапатні машиніст з помічником загальмували та пустими макітрами шибки повибивали...
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09.07.2022 20:20 Відповісти
Не понимаю в чём проблема? Это же просто бавовна. Что им не нравится.
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09.07.2022 20:20 Відповісти
Якась фсбшна бутафорія, там он 4 гвинти відкрутити і пускати потяг з рейок без всякої виухівки
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09.07.2022 20:22 Відповісти
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09.07.2022 20:22 Відповісти
Да какое нахрен взрывное устройство, просто петарда, вот и всё.
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09.07.2022 20:32 Відповісти
НУ И ШО???ВСЁРАВНО ВЫНЕН ПУТИНХУЙЛО!!!
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09.07.2022 20:34 Відповісти
Как в брянском лесу, заяц трахнул лису!
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09.07.2022 20:35 Відповісти
*****, яка країна, такий і терористичний акт.
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09.07.2022 20:35 Відповісти
Ndas, eto Brjansk
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09.07.2022 21:16 Відповісти
це репетиція
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09.07.2022 20:36 Відповісти
А що - в Росії всі багатоповерхівки вже закінчилися?
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09.07.2022 20:37 Відповісти
Ну, судя по повреждениям локомотива, это могло случиться и от неправильной ориентации пердака машиниста. Причем, в обоих смыслах.
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09.07.2022 20:37 Відповісти
это еще диды заложили
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09.07.2022 20:43 Відповісти
Тепловоз український: та сама луганяра. Пульт індикації несправностей повністю комплектний(отой,що з правого боку згори). Бабла в кацапських виродків поки що вдосталь. Бажаю кацапським виродкам ( в тому числі і машиністам з помічниками) смерті лютої!!!
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09.07.2022 20:51 Відповісти
Сравжні підривники якщо підривають, то не в таких місцях. московська туфта це все.
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09.07.2022 20:53 Відповісти
На фото кацапський виродок тримається за штурвал контролера українського тепловоза,а на АЛСН сигнала вже немає! І не буде!!! Правда,українські ШЧ?!
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09.07.2022 20:55 Відповісти
мабуть машиніст потяга паском безпеки не пристибнувся, та й вилетів через передню шибу, при гальмуванні.
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09.07.2022 20:55 Відповісти
яківсь тьерки-розбірки з боку Ку- Бел- Вор- НДР
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09.07.2022 20:57 Відповісти
Партізанен!!!!
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09.07.2022 20:58 Відповісти
Наверное вибуховий пристрій был мощностью один килокамень.
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09.07.2022 21:02 Відповісти
Ну, дві шпали бетонних розкидало до арматури, тож, вірогідно, була задіяна звичайна шашка на 200грамів, яку сперли десь в шахтарів і поклали між шпалами, добряче присипавши щебенем... Чому "звичайна шашка"? Якби працював профі - він би вже потурбувався, аби вибухом розірвало рейку, а не щоб вся енергія пішла на розпорошення шпал. Тому і скло у тепловоза побило - щебінь розлітався...
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09.07.2022 21:34 Відповісти
Дивлюся на фото:кацапський машиніст тримається за штурвал контролера - на швидкостемірі 3СЛ-2М швидкість - нуль! Вона такою у кацапів і буде! Там ще є регістратор заднього ходу,хай постійно пише швидкість 10км.год.!
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09.07.2022 21:03 Відповісти
"невідомий вибуховий пристрій"

Не представився?
Не мав при собі документів?
Не "взяв на себе відповідальності"?
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09.07.2022 21:20 Відповісти
Якісь дурні підривники. То ФСБ орди ляка своїх орків щоб не думали.
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09.07.2022 21:36 Відповісти
не ерефії ********* записали в партизани
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09.07.2022 21:51 Відповісти
Не взрывное, а "хлопкОвое" устройство )) Кстати, зачем у тепловоза руль, он же по рельсам ездит ?
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09.07.2022 21:59 Відповісти
Руль в тепловозе-аналог педали газа в автомобиле.
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09.07.2022 22:10 Відповісти
Да тож брянська народна Республіка не согласная с московієй,також биваєт.😁
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09.07.2022 22:17 Відповісти
Та ви шо
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09.07.2022 22:25 Відповісти
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10.07.2022 00:58 Відповісти
Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе
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10.07.2022 01:32 Відповісти
...партизаны Ukraine должны взорвать все что везет оружие против ВСУ
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10.07.2022 08:28 Відповісти
 
 