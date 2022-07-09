19 897 42
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій".
Про це заявив губернатор Олександр Богомаз, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.
Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Влада РФ не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.
Топ коментарі
+36 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар09.07.2022 20:16
+33 Олександр Дніпро
показати весь коментар09.07.2022 20:22
+26 mrSmith
показати весь коментар09.07.2022 20:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Потому что россияне (в силу своей ограниченности) не могут понять, что когда украинец критикует свою власть, то это совсем не значит, что он восхищается российской, которая силой пытается навязать ему Русский мир"! (это всё равно, если-бы пьяный "голодранец" в кабаке учил работящего крестьянина ведению сельского хозяйства…)
немцыой, руские
Не представився?
Не мав при собі документів?
Не "взяв на себе відповідальності"?