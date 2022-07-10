На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співробітники СБУ ліквідували в Одеській області два канали нелегального переправлення за кордон чоловіків призовного віку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Управління СБУ в Одеській області.
"На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українських громадян призовного віку. Затримано організаторів злочинної схеми, серед яких посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники переправляли чоловіків до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила від $3 тис. до $6 тис. з особи.
Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
зараз вже - верховний ухилянт.
і опа i ти в опі!
бінго і можна не бритися і не міняти потну майку!
Смішно, але і сумно одночасно, бо бидло, якби цей ролик навіть масово крутили на ТБ з січня 2019р., все рівно проголосувало б за цього ігруна удом на роялі.
ЦПД "студентам ін.вишів можна виїзджати закордон". Товариш воєнком "у нас нема такого наказу". Далі медкомісія "дівне зцілення", повістка на відправку, по докам відмова.
Теж саме по інваліду без пальців "якби не було руки.." І суми у касу всі знають. Значно вже дешевше, ніж тут озвучено, бо джерело у бідній країні не вічне.
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Можливо, було б краще законодавчо дозволити виїзд за кордон таким ухилянтам після сплати певної суми на користь Збройних Сил України.
Бо на фронті від таких кадрів могла бути тільки шкода. Ну, не всі мають хист до військової справи. А так була б хоч якась користь для нашої армії.
Навіщо їх тут тримати, - не розумію?
Нехай заплатить ці кошти офіійно на допомогу ЗСУ, - і вали собі нахєр.