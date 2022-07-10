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Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти - завдали чотири ракетні удари та сім артилерійських атак.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони", - зазначи він.

"І як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця. За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", – додає Гайдай.

За його словами, всі їхні намагання просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються, дякуючи українським захисникам.

Також читайте: "Луганщина тримає оборону, повної окупації немає", - Гайдай

Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 01
Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 02
Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 03
Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 04
Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 05
Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 06
Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай 07

"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Знову цей відсотковий калькулятор, який сидить с початку війни незрозуміло де. Його часом не фсбешний дєрьмак призначав?
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10.07.2022 08:19 Відповісти
Професійні вояки з населенням. Друга армія в світі.
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10.07.2022 08:23 Відповісти
Учора получили вогню в ЧОРНОбаївці, сьогодні получать і в БІЛОгорівці!
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10.07.2022 08:24 Відповісти
Гайдай использует рабочую схему - выкладывает фоточки видео разрушений, готовит общественное мнение, потом сдает территорию.
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10.07.2022 09:47 Відповісти
 
 