За добу росіяни вбили на Донеччині 3 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів у 3 населених пунктах Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

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