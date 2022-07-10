За добу росіяни вбили на Донеччині 3 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів у 3 населених пунктах Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
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Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар10.07.2022 08:31 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар10.07.2022 08:37 Відповісти Мені подобається 0
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