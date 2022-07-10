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За добу росіяни вбили на Донеччині 3 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів у 3 населених пунктах Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

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За добу росіяни вбили на Донеччині 3 мирних жителів, - Кириленко 01
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Есть у меня один сотрудник. Когда я говорю, что не мешало бы Белгород подровнять по фундамент, он отвечает, что "простые люди не виноваты"
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10.07.2022 08:31 Відповісти
Ці прості люди думають що війна десь там, за обрієм і хрен з нею, а вона може завітати і до них.
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10.07.2022 08:37 Відповісти
 
 