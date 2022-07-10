За минулу добу на Харківщині сталося 11 пожеж, спричинених обстрілами, є загиблі та поранені, - ДСНС. ФОТОрепортаж

За добу харківські рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж - 26, у т.ч. пожеж, спричинених обстрілами – 11.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 26, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, також 2 виїзди – для допомоги працівникам ЖКГ, 1 – на аварійно-рятувальні роботи, 1 — для надання допомоги населенню, 2 – для ліквідації наслідків ДТП, 5 — інші виїзди.

"Найбільшої кількості пожеж від ворожих обстрілів зазнав Чугуївський район Харківщини. Таких пожеж там трапилося 5. На одній з них виявлено тіло загиблої жінки, ще 2 особи зазнали поранень. Цей випадок трапився близько 21:00 у селищі Печеніги. Півтори години знадобилося рятувальникам, аби приборкати пожежу у приватному будинку площею 100 кв.м. Іншими пожежами у цьому районі завдано збитків довкіллю (горіла хвойна підстилка на площі більш ніж 15 га), лану з пшеницею на корені (вигоріло біля 1000 кв.м.) і приватній господарчій споруді", - йдеться в повідомленні.

Екосистеми через обстріли також горіли в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах.

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У Богодухівському районі ворог вдарив по складських приміщеннях, які горіли на площі 3000 кв.м. Пожежу вдалося приборкати протягом двох годин.

Також минулої доби Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучили у житлові будинки в Основ‘янському районі. Одна з них близько 10:00, інша близько 03:40. У першому випадку постраждало 6 осіб, у другому – 1.

Ще 1 ракета завдала значних руйнацій навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Там обійшлося без жертв і постраждалих.

Піротехніки ДСНС ліквідували 45 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.





































