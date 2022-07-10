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Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

8 липня воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Як зазначається, військовослужбовці ЗСУ рятують життя українців не лише на фронті, але й в тилу. А ще присікають злочини, скоєні мажорами в країні, що воює. Цю істину довели військовослужбовці Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, які після виконання навчальних стрільб поверталися у п’ятницю 8 липня в місце постійної дислокації на Дніпропетровщині.

"Офіцер бригади Яків Б. став свідком у м. Кривому Розі щойно скоєної ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки "Таврія", в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали швидку і поліцію, а далі почався екшн", - йдеться у повідомленні.

Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 01
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 02
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 03
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 04
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 05
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 06
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 07
Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події 08

За даними пресслужби, винуватцями автопригоди виявилися місцеві фермери, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події. Після багатьох спроб офіцера зупинити винуватця, довелося таки його затримати до прибуття поліції.

"На жаль, одному з пасажирів автівки вдалося втікти з місця пригоди. Винуватці тим часом викликали підмогу з числа місцевих тітушок. Але ненадовго… На той час, на місце ДТП прибули солдати 1 ОБрСпП і вирушили на пошуки винуватця, що їм успішно удалося. Винуватець був повернутий та переданий правоохоронним органам", - йдеться далі.

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"Є речі, які на жаль, до сих пір не викоренені в деяких місцях. У фермерів виявилися досить тісні зв’язки з місцевими правоохоронними органами, тож слідчий, який прибув для фіксації події, сильно не поспішав із заповненням документів і вимовив фразу, яка дуже не сподобалась потерпілим та свідкам ДТП: "Нічого, зараз все вирішимо". Ну що ж… Тепер його долю вирішує ДБР.

Незважаючи на погрози на адресу війсковослужбовців ЗСУ і потерпілих та лайку і образи на адресу української армії, що боронить нашу Батьківщину, богунівці домоглися дотримання закону. Поліції довелося відвезти винуватців на здачу аналізів на вміст алкоголю в крові, що на той момент становив 1,16 промілле, а ще через пів години 1,06. Розпочате спідство", - резюмують у бригаді.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+82
Представьте теперь на секунду на чью сторону перешли бы эти гниды вместе с мусорами приди в Кривой Рог рашистские окупанты
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10.07.2022 10:17
+81
коленки прострелили бы ***** и всех делов,по другому никак
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10.07.2022 10:14
+80
Так себе мажоры)) Ну фермеры богатые, но на молодежь их хари точно не тянут. Просто Быдло.
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10.07.2022 10:17
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Молодцi хлопцi. Якби заэбэнiли оцiх мразэй з iх групой прикрытия, щэб було кращэ. Мало лi що у воэнний стан може статись? ДРГ якась , або якась iнша ******* провокацiя.
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10.07.2022 17:02 Відповісти
Стільки зусиль і все дарма. Побоялися діяти рішучіше і тепер мажори (і не лише ці) ще більше борзітимуть...
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10.07.2022 20:19 Відповісти
А В КИЕВЕ ПОСАДИЛИ НА 9 ЛЕТ ЧЕЛОВЕКА ЗА ТО ЧТО МЕНТ НА ЕГО МАШИНЕ УБИЛ 3 ЧЕЛОВЕК И САМ ЗЛОХ !!!
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11.07.2022 06:38 Відповісти
Тільки грубою силою закону можна зламати хребет корупції і безкарності.Те ж саме стосується бидлоти.Ну от як,наприклад,можна вгамувати наглючого,хамовитого "бицюру"?Вмовляння і напівміри не допоможуть.Тільки пикою в асфальт і невідворотність покарання.А взагалі це проблема поколінь.Подивіться на ******** дітей.Мало серед них бидлоти?Як може у бидла народитись і вирости вихована,розумна і інтелігентна дитина?Ніяк! Бо на процес виховання ніяк позитивно не впливають ні самі горе-батьки,ні школа,ні навколишній світ.Зовнішня схожість з людиною не відображає внутрішній світ істоти,яка краде,знищує природу,викидає сміття з вікна,гульбанить і волає під вікном о 3 годині ночі,пре матюки в людних місцях і т д....Саме це нас оточує,вливає на наші емоції і складає якість нашого життя.На жаль.
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11.07.2022 10:47 Відповісти
Хай рятують життя зсу - у нас же ментів нема напевно. Що ще зсу мають робити, гасити пожежі тд?
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11.07.2022 10:58 Відповісти
Звісно фєрмєри мають звязки з мєнтами, бо мєнти їх доють постійно скоріш за все.
ПРОПОНУЮ ЛІКВІДУВАТИ МЄНТІВ ЯК СЛУЖБУ І ЗРОБИТИ ВІЙСЬКОВУ ПОЛІЦІЮ ПО
ВСІЙ УКРАЇНІ.
Буде щось накшталт жандермерії у Франції
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11.07.2022 19:54 Відповісти
Полиция на местах работает на местного феодала, а не на Украину.
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12.07.2022 01:04 Відповісти
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