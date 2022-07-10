Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних об'єктах у Харкові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали чергового ракетного удару по цивільних об’єктах Харкова: слідство фіксує наслідки нічного обстрілу міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, в результаті злочинних дій військових РФ постраждала одна людина.
"10 липня близько 3:30 ворог атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова. Першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу. Друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком", - йдеться у повідомленні.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи відділів поліції № 1 та №2 Харківського райуправління поліції № 1 ГУНП в Харківській області. Поліцейські та експерти фіксують наслідки обстрілу, збирають речові докази, вивчають показання свідків.
Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад.
Будь ласка, зачекайте...
2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
і коли Московский проспект та район переіменували?
а про пям'ятник Улусбеку Золотої Орди, який встановили на приватному майданчику, подарованому Гепой персонально Гундяєву - ти теж ніколи не чув? Самий улюблений пам'ятник усякого прорусського скота, знесли його приблизно з місяць назад
а про дівятомайскі шабаши скотобидла на Меморіалі ти теж не чув?
а про депутата Лесіка, якого раз за разом обирали харків'яне, щоб довести що не тільки совкові жиди обожнюють *****?
тока не гоні мені туфту, бо ти - ТОЧНО не харків'янин, бо харків'ян ДУЖЕ небагато, я один з них, а тебе я просто не знаю
от я - харків'янин, бо у Харкові народилася й моя мама, (у домі де були Україньски ковбаси на моск. проспекті), та навіть батько моєї мами
харків'янами вважаеться не той, у кого батьки-лімітчики приїхали з різноманітних їбеней та стали тут у нас волати - ми за Пушкіна та Путіна, харків'янами вважаються ті, у кого батьки ТА ДІДИ народилися у Харкові
а зараз Харків перетворився на лепрозорій різноманітного відвертого російскомовного СКОТА, який приїхав на ЗАМІЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ під час голодоморів - жаліти цей скот не треба, він отримує те, що САМ СОБІ ЗАГАДАВ, жалити треба лише таких людей як я, які попали під роздачу ЗЗА того скота, які не бажали війни у свій дом, але отримали її
цього РЕФЕРЕНДУМА з тисячей газелек з проголосованими бюллетенями ЗА ХНР теж не було?
Слухай харківянин, де стара Балка була хоч знаєш.
Коли закрився ринок ХТЗ, коли Благбаз перестав бути головним ринком Харкова,
коли Мівіна закрилася в Харкові, розкажи мені, хочу почути який ти харківянин.
Де джерело на Немишлі, просвєті.