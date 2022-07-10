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Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних об'єктах у Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по цивільних об’єктах Харкова: слідство фіксує наслідки нічного обстрілу міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті злочинних дій військових РФ постраждала одна людина.

"10 липня близько 3:30 ворог атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова. Першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу. Друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи відділів поліції № 1 та №2 Харківського райуправління поліції № 1 ГУНП в Харківській області. Поліцейські та експерти фіксують наслідки обстрілу, збирають речові докази, вивчають показання свідків.

Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 01
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 02
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 03
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 04
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 05

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Харкові лунали вибухи

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
1. Головна вулиця Харкова завжди була Сумська.
2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
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10.07.2022 11:39
+5
Бийте у відповідь по кацапським місцям. Ворог має дохнути, а не сидіти в тиші.
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10.07.2022 11:23
+3
там що навіть натяка на пво немає?щодня по кілька прилетів да і новини були що вийшли на кордон з росіей ще в травні
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10.07.2022 11:13
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там що навіть натяка на пво немає?щодня по кілька прилетів да і новини були що вийшли на кордон з росіей ще в травні
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10.07.2022 11:13 Відповісти
Вышли, но потом наши войска все равно немного продавили назад. Время подлета Искандера 0.4 - 1.2 мин. ПВО не успевает
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10.07.2022 11:26 Відповісти
Нужно ПРО, например nasams, но его заберет Киев, уже написали, так что больше вопросов нет.....
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10.07.2022 11:27 Відповісти
Рашисти просто за кілька десятків кілометрів біля Харкова і обстрілюють артою, як в березні столицю, коли була окупована частково Київська область, тому ППО тут не допоможе.
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10.07.2022 11:53 Відповісти
Кацапи обстрілюють Харків та обл. ракетами з території грьобаного бєлгорода і артою з території Харківської обл. куди дістають.
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10.07.2022 14:53 Відповісти
Артобстрілів як раз фіксується незначна кількість, інша справа ракети і некеровані ракети Смерч.
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11.07.2022 19:40 Відповісти
Бийте у відповідь по кацапським місцям. Ворог має дохнути, а не сидіти в тиші.
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10.07.2022 11:23 Відповісти
Можно бить, но тогда как понимаю мир нам помогать не будет. Именно так изначально договаривались, что мы обороняемся...
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10.07.2022 11:29 Відповісти
Місцеві горлопани цього не розуміють.
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10.07.2022 12:19 Відповісти
Терпіли повинні терпіти обстріли своїх міст та сел.
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10.07.2022 14:55 Відповісти
Ти з якого міста цікаво терпіла
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11.07.2022 19:41 Відповісти
1. Головна вулиця Харкова завжди була Сумська.
2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
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10.07.2022 11:39 Відповісти
ой не гони, Пушкінська така ж сама головна вулиця
і коли Московский проспект та район переіменували?
а про пям'ятник Улусбеку Золотої Орди, який встановили на приватному майданчику, подарованому Гепой персонально Гундяєву - ти теж ніколи не чув? Самий улюблений пам'ятник усякого прорусського скота, знесли його приблизно з місяць назад
а про дівятомайскі шабаши скотобидла на Меморіалі ти теж не чув?
а про депутата Лесіка, якого раз за разом обирали харків'яне, щоб довести що не тільки совкові жиди обожнюють *****?

тока не гоні мені туфту, бо ти - ТОЧНО не харків'янин, бо харків'ян ДУЖЕ небагато, я один з них, а тебе я просто не знаю
от я - харків'янин, бо у Харкові народилася й моя мама, (у домі де були Україньски ковбаси на моск. проспекті), та навіть батько моєї мами

харків'янами вважаеться не той, у кого батьки-лімітчики приїхали з різноманітних їбеней та стали тут у нас волати - ми за Пушкіна та Путіна, харків'янами вважаються ті, у кого батьки ТА ДІДИ народилися у Харкові

а зараз Харків перетворився на лепрозорій різноманітного відвертого російскомовного СКОТА, який приїхав на ЗАМІЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ під час голодоморів - жаліти цей скот не треба, він отримує те, що САМ СОБІ ЗАГАДАВ, жалити треба лише таких людей як я, які попали під роздачу ЗЗА того скота, які не бажали війни у свій дом, але отримали її

цього РЕФЕРЕНДУМА з тисячей газелек з проголосованими бюллетенями ЗА ХНР теж не було?

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10.07.2022 12:12 Відповісти
Пушкінська головна?, головна вона може бути тільки для кацапів.
Слухай харківянин, де стара Балка була хоч знаєш.
Коли закрився ринок ХТЗ, коли Благбаз перестав бути головним ринком Харкова,
коли Мівіна закрилася в Харкові, розкажи мені, хочу почути який ти харківянин.
Де джерело на Немишлі, просвєті.
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11.07.2022 19:46 Відповісти
где бенедиктова с подозрением?
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10.07.2022 12:49 Відповісти
Те, що українці не мають права бити по кацастану - собача брехня, яку в Україні поширюють агенти кремля.. Якщо не почнуть без розбору!!! бити у відповідь -Україну зрівняють із землею.
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10.07.2022 13:58 Відповісти
зеркальные ответные меры могли бы решить проблему хотя бы частично, по крайней мере харьковчане получили бы хоть какую то сатисфакцию. зло обязательно должно быть покарано, иначе оно будет только разрастаться. ничего нового, так было всегда ... око за око, зуб за зуб ...
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10.07.2022 17:22 Відповісти
Генштаб міг би накривати у Бєлгороді аеропорт, склади, нафтобази, мости, депо залізничні, тролейбусні і автобусні депо, не обовязково бити по житловим кварталам, але чогось стидається і чекає.
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11.07.2022 19:49 Відповісти
Радянське будівництво панельок - після вибуху всі плити попадали...
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11.07.2022 19:59 Відповісти
 
 