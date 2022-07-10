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Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Нью-Йорку відбулася акція "Війна не закінчилася" - сотні активістів із синьо-жовтими прапорами пройшли центром найбільшого міста США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Активісти пройшли чотири кілометри по Бродвею - від Таймс-Сквер до парку Вашингтона.

За словами одного з організаторів, Артура Згурова, мета акції - нагадати громадськості, що війна в Україні триває, росія продовжує бомбити міста вбивати українців.

"Війна триває - ми не повинні втомлюватися повторювати це, і всі разом ми маємо зробити все, від нас залежне, аби вона закінчилася", - сказав на мітингу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

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Він підкреслив, що Україна не може погодитися на жодні умови, які б передбачали обмін територій на перемир‘я.

У мітингу також узяв участь постійний представник Чеської Республіки при ООН Якуб Кулганек. "Чехія повністю підтримує Україну, тому що йдеться не лише про Україну, - сковзав Кулганек у коментарі Укрінформу. - Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою".

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За словами чеського дипломата, суспільство та політики в його країні одностайні щодо цього питання. "Ми не просто хочемо, аби Україна перемогла – нам це потрібно. Тому так активно допомагаємо в гуманітарній сфері та з постачанням зброї", - додав Кулганек.

Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами 01
Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами 02
Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами 03
Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами 04
Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами 05
Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
І як сказала Спартц, американці підтримують хоробрих українських воїнів і сильний український народ!!!
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10.07.2022 11:42
+8
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10.07.2022 11:44
+8
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10.07.2022 11:47
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І як сказала Спартц, американці підтримують хоробрих українських воїнів і сильний український народ!!!
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10.07.2022 11:42 Відповісти
Зґвалтовані та із слідами катувань: на Запоріжжі окупанти масово дезертують
https://gazeta.ua/articles/regions/_zgvaltovani-ta-iz-slidami-katuvan-na-zaporizhzhi-okupanti-masovo-dezertuyut/1099872
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10.07.2022 11:43 Відповісти
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10.07.2022 11:44 Відповісти
Мабуть всі їхні пропагандони попхались туди разом з ним зі своїми мікрохвонами.
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10.07.2022 11:56 Відповісти
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10.07.2022 11:47 Відповісти
а чому радісні обличча - звичайний бізнес?
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10.07.2022 12:20 Відповісти
Go away Russian pig
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10.07.2022 13:09 Відповісти
просто почули звичне -"смерть москалям !"
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10.07.2022 14:52 Відповісти
 
 