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Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під прицілом росіян перебували 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Красногорівка, смт Нью-Йорк, Щербинівка, селах Карлівка, Кодема, Новоселівка, Первомайське, Переїзне, Піски, Прелесне. Найчастіше страждали Авдіївка, де зафіксовано 11 прильотів, і Костянтинівка – чотири обстріли", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА. ФОТО

Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція 01

Ворог бив по житловим кварталам ракетами НУРС, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган". Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів: 28 житлових будинків, з них два багатоквартирні, завод, лінії електропередач та інша інфраструктура.

Читайте: В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО

Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція 02

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція 03
Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного ракетного удару по цивільних об'єктах у Харкові. ФОТОрепортаж



Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція 05
Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція 06
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Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця".
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:09 Відповісти
Коли вже Китай піде війной на Фінляндію?
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10.07.2022 12:11 Відповісти
а шо ми можем зробити -- треба іх відстрілювати бо вони ввіишли в раж і не опамятаюця
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10.07.2022 12:22 Відповісти
 
 